Nemám tušení, kdo abolice utajil. Zabýval jsem se důležitějšími věcmi, říká k hradní kauze Zeman

Kdo vyhotovil dokumenty, které měly vyvinit blízké spolupracovníky Miloše Zemana? A kdo tyto dokumenty opatřil razítkem „tajné", aby o jejich existenci věděl jen úzký okruh lidí? Exprezident se poprvé veřejně vyjádřil k „bílým místům" případu utajovaných abolicí. „Mohu vás ujistit, že já sám jsem vůbec nevěděl, že tyto materiály jsou označeny jako tajné a dozvěděl jsem se to až z médií," říká Zeman v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Kdo abolice připravil, kdo je zpracoval? Byl to legislativní a právní odbor prezidentské kanceláře, potažmo jeho bývalý ředitel Václav Pelikán? Nebo nějaký externí advokát – například pan doktor Nespala?

Žádost o abolice vždycky zpracovává legislativní a právní odbor prezidentské kanceláře. Od toho tam ostatně je.

Takže chápu správně, že to byl přímo pan ředitel Pelikán?

To nevím, jestli to byl přímo pan ředitel Pelikán, nebo některý z jeho zaměstnanců. Ale byl to legislativní a právní odbor.

Proč se na to ptám, Václav Pelikán ve své výpovědi pro Národní bezpečnostní úřad odmítl, že by byl autorem těchto abolicí. Jak si to vysvětlujete?

O tom vůbec nic nevím.

A proč jste tedy tehdy nechal opatřit ty abolice razítkem „tajné“ a tím jste tyto dokumenty převedl do druhého nejvyššího stupně utajení? Jak konstatoval NBÚ, bylo to protizákonné, následovala za to pro prezidentskou kancelář pokuta.

Pane redaktore, já jsem tyto administrativní záležitosti vůbec nevyřizoval. Jestli tam někdo dává jakési razítko, tak je to věc těch, kdo tyto materiály připravili.

Co je to abolice? Abolice je jedna z forem milosti. Je udělována před pravomocným skončením trestního řízení, které tak nemůže být dokončeno. Pravomoc udělit abolici, stejně jako milost a amnestii, má hlava státu. Pro amnestii a abolici ale potřebuje prezident také spolupodpis premiéra, případně jím pověřeného člena vlády.

Přímo na vás totiž ukázala ve své výpovědi pro kontrolory NBÚ bezpečnostní ředitelka Hradu Lenka Nováková.

Mohu vás ujistit, že já sám jsem vůbec nevěděl, že tyto materiály jsou označeny jako tajné a dozvěděl jsem se to až z médií.

Chápu správně, že jste podepisoval ještě neoznačené dokumenty?

Samozřejmě.

Takže nemáte tušení, kdo tehdy dokumenty jako „tajné“ označil? Kdo na ně připojil to razítko?

Nemám tušení, kdo dokumenty jako tajné označil. Zabýval jsem se tehdy poněkud důležitějšími věcmi, než těmi, které zajímají vás