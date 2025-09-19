‚Nemáme časový plán.‘ Úřady nepotvrdily, že budou vymáhat dotace od Agrofertu
Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL, v říjnových volbách kandiduje za koalici Spolu) řekl, že první rozhodnutí ohledně vymáhání miliard od společnosti Agrofert, které měly být neoprávněně vyplaceny společnostem holdingu, zveřejní do konce září. Příslušné úřady přitom nedisponují časovými plány ani podrobnými postupy, informuje Deník N. Instituce zároveň nepotvrdily, že začnou dotace skutečně vymáhat.
„Zadal jsem jasné pokyny, že chci, aby se jak u národních, tak u evropských nárokových dotací první správní řízení a rozhodnutí o vrácení začala realizovat do konce měsíce září,“ řekl pro Deník N Výborný.
Agrofert musel vrátit dotaci kvůli Babišovu střetu, pak vyhrál soud. Úřad teď znovu řekl, že na ni nemá nárok
Číst článek
Příslušné instituce však podle serveru zatím neobdržely harmonogram ani informace o žádném dalším postupu. Podle Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v současnosti probíhají právní analýzy, na základě kterých vyhodnotí další postup.
„Harmonogram jednotlivých kroků v případných řízeních o vrácení dotací, které směřují k pravomocnému rozhodnutí o vrácení dotací, tak není v současné chvíli znám,“ uvádí SZIF.
Fond zároveň nepotvrdil, že začne dotace od Agrofertu skutečně vymáhat. Ve stejném duchu se vyjádřil i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF).
Jak Deník N připomíná, volba postupu je v této kauze zásadní. Důvodem je totiž střet zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO, kandiduje ve sněmovních volbách) v době, kdy byl ve vládě.
Výborný: Spory s Agrofertem nás můžou paralyzovat, pokud dotace nevrátí, dluh strhneme z nových plateb
Číst článek
Výzva k dobrovolné vratce by mohla proces protáhnout. První řízení by se tak zřejmě nestihlo zahájit před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Babišův Agrofert totiž již dříve prohlásil, že k vrácení peněz nevidí důvod.
Ministerstvo zemědělství v reakci uvedlo, že nemá harmonogram k dispozici, protože věcně příslušným subjektem je SZIF.
Resort podle Výborného v současné době kompletuje první spisy. „Ještě tento týden je dáme dohromady – jsou rozptýlené v archivech –, aby se předaly SZIF. Poté je potřeba sepsat pečlivé právní odůvodnění,“ vysvětlil ministr.
„Rozešli jsme se (s ředitelem SZIF Petrem Dlouhým) s tím, že dostal úkol, aby pokud to bude jenom trochu možné, se první řízení rozeběhla ještě v měsíci září,“ dodal Výborný.