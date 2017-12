'Nemáme důvod ho stahovat.' Komunisté chtějí Ondráčka dál do čela sněmovní komise

KSČM se nevzdá nominace předlistopadového policisty Zdeňka Ondráčka do čela komise, která má kontrolovat činnost Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik. Ondráček je jediným kandidátem, sněmovna ho v pátek nezvolila. Druhý pokus bude mít v úterý. Praha 13:26 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Nemáme důvod ho stahovat,“ uvedl Kováčik k možnosti, že by Ondráčka mohla nahradit přijatelnějším kandidátem, k čemuž ji vybídlo mimo jiné hnutí ANO.

Právě část jeho poslanců podle spekulací v páteční tajné volbě pro Ondráčka nehlasovala. Nynější poslanec KSČM získal 85 ze 186 hlasů. Před listopadem 1989 byl členem policejního pohotovostního pluku a podílel na potlačování demonstrací proti komunistickému režimu.

V Ondráčkovo zvolení i ve druhém kole věří i předseda komunistů Vojtěch Filip. „Na rozdíl od KSČM, kterou řídí stranické orgány, hnutí ANO řídí Andrej Babiš direktivně. Doufám, že pořádek ve svém hnutí při druhém kole volby zavede,“ uvedl v sobotním projevu na zasedání ústředního výboru komunistické strany Filip.

Ondráčkovu nominaci odmítla většina sněmovních frakcí včetně Pirátů. Odmítavé stanovisko potvrdil v pořadu jejich místopředseda i místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Piráti se podle něj také pokusí zvrátit rozhodnutí Sněmovny, která do čela komise pro práci dolní komory zvolila Kováčika, když o tento post usilovali Piráti.

„Nebudu odstupovat, nechť mne odvolají,“ reagoval na to Kováčik. Poukázal na to, že byl do čela komise zvolen nadpoloviční většinou hlasů.