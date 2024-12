Nemáme kam dát 49 dětí z ‚kojeňáků‘, tvrdí ANO. ‚Žádné dítě na ulici nezůstane,‘ ujišťuje Richterová

V Česku od ledna končí kojenecké ústavy. Poslanci hnutí ANO ale varují, že se pro děti od nového roku nenajde dostatek pěstounů. V kojeneckých ústavech dnes ještě zůstává několik desítek dětí do tří let. „49 dětí ve věku do čtyř let je v domovech, které nemáme kam umístit,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus poslankyně Jana Pastuchová (ANO). „Určitě žádné dítě na ulici nezůstane,“ nesouhlasí pirátská poslankyně Olga Richterová. Pro a proti Praha 18:12 10. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V kojeneckých ústavech nadále zůstává několik desítek dětí do tří let (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Paní Richterová, paní poslankyně Pastuchová říká: „Nevím, kam ty děti dáme“. Vy to víte?

Richterová (Piráti): Ano. Byla jsem jednou z předkladatelek této změny v roce 2021 a od začátku jsem řešila, aby to bylo navržené realisticky. Předkládal to tehdy také poslanec Aleš Juchelka (ANO) a mnoho dalších, včetně dnešního ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

A základní logika byla, že všechny okolní země zvládly umístit nejmenší děti do rodin, takže my tříletý limit určitě zvládneme také. Ale dali jsme tam pro jistotu výjimku pro děti s těžkým zdravotním postižením a děti z větších sourozeneckých skupin.

Když v srpnu 2021 tato změna procházela, tak poslanci hnutí ANO byli pro, jak říkala paní Richterová. Spolupředkladatelem byl i pan Juchelka, který nyní změnu kritizuje a chce o rok prodloužit. Proč?

Pastuchová (ANO): Řekla bych, že pan Juchelka nekritizuje, ale dal alternativu. Zjistili jsme, že k 5. listopadu 2024 je podle ministerstva práce a sociálních věcí ještě dětí ve věku do čtyř let v domovech, které nemáme kam umístit.

A ptáme se, kam těchto 49 dětí dáme. Dnes máme 10. prosince a stále máme v kojeneckých ústavech u dětí do tří let neumístěné děti. A i kdyby to bylo jedno dítě. Ptám se, paní poslankyně, kam je dáte? Proto jsme navrhli alternativu prodloužení o jeden rok, protože pěstouny nemáme a chybí nám.

Několik nástrojů

Paní poslankyně Richterová, jak to tedy s těmi počty je? Je tady podle paní poslankyně Pastuchové 49 dětí, které není kam dát od Nového roku. Vy máte jiná čísla?

Richterová: Určitě žádné dítě na ulici nezůstane, to je potřeba říct rovnou. Máme několik nástrojů, jak pomáhat a jak přechodné situace řešit. Aktuálně máme volných 78 přechodných pěstounů. Dále je volných 120 dlouhodobých pěstounských rodin. A potom je řada těch, kteří mají přerušeno, čili se mohou do systému zase vrátit.

Dále máme možnosti takzvaných krizových lůžek a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, to jsou zařízení typu Klokánky. A tam jsou zase volná lůžka.

A opět, protože jsme realisté a tu věc jsme navrhovali reálně, tak je možnost až po dva měsíce i to maličké dítě, byť to pro něj není ideální, na takové krizové lůžko do Klokánku umístit.

Tak paní poslankyně, nejsou to konkrétní čísla, kde by případně těch 49 dětí mohlo být? 78 přechodných pěstounů, 120 dlouhodobých pěstounů a potom tedy Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Pastuchová: Ano, ale znovu opakuji, že máme 10. prosince a ptám se, proč tam ještě tyto děti, když máme tolik volných pěstounů, jak říká paní Richterová, už nejsou? Máme 20 dní do konce roku a od 1. ledna se to vše zruší.

Rozumím. Paní Richterová, proč těch 49 dětí už není doma?

Richterová: To je velmi důležitá a dobrá otázka. Ráda bych na ni měla odpověď. Dlouhodobě jsem se na to ptala, protože jsem chtěla mít jistotu, že se přechod připravuje.

V lednu tohoto roku jsem posílala konkrétní oficiální dopis s žádostí na ministerstvo práce a sociálních věcí, abych měla rozpis, protože dělali návštěvy dětí v zařízeních a individuální plán každého dítěte, aby se, pokud možno, co nejdříve do rodin dostalo.

A mohu říct, že tak, jak to na mě působí po všem, s čím jsem se seznámila, co jsem prostudovala, že některá zařízení se transformaci bránila. A v ten okamžik mnoho neuděláte.

