Místo dvaceti kilometrů jen šest. V Aši jednají o tom, že by lidé jezdili do německé nemocnice, mají to blíž

Sehnat lékaře na Ašsku je čím dál větší problém. Lidé v Aši musí za péčí dojíždět i do desítky kilometrů vzdálených měst. Nejvíc chybí pediatři, ale taky lékaři odborných ambulancí. Většina doktorů odešla do důchodu a nemá je kdo nahradit. Město proto jedná se sousední nemocnicí v německém Selbu, aby ji mohli využívat i Češi. Do Německa to totiž mají lidé blíž než třeba do Chebu. Aš 0:10 25. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatímco do Chebu, kam část lidí za doktory jezdí, je to asi 20 kilometrů, do německého Selbu to mají místní kilometrů šest (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Chybí všichni lékaři, ale nejvíc pediatři. Pro vnuka ho hledáme už přes sedm let, nejbližší je v Karlových Varech, Sokolově, Mariánských Lázních nebo v Plzni. A není tady ani zubař, když vás to chytne, nemáte kam jít,“ popisují lidé z Aše, jak se jim žije se špatně dostupnou lékařskou péčí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podrobnosti uslyšíte v reportáži Andrey Strohmaierové

Zatímco do Chebu, kam část lidí za doktory jezdí, je to asi 20 kilometrů, do německého Selbu to mají místní kilometrů šest.

O domluvu s německými lékaři stojí místostarosta Pavel Matala (Za Aš): „Lékaři nám chybí dlouhodobě, je to větší a větší problém. Spousta Ašanů musí jezdit za svým lékařem třeba do Kraslic. Ta situace je natolik závažná, že je potřeba řešit to i touto formou přeshraniční spolupáce s Německem.

Resort zdravotnictví chce zvýšit kapacity vysokých škol pro sestry. Fakulty toho o plánu moc neví Číst článek

„Německá strana je tomu nakloněná. Čekají nás další jednání s představiteli selbské nemocnice a nemocnice v Marktleuthenu, pod kterou ta selbská spadá,“ plánuje místostarosta Matala.

Jazykové bariéry mezi českými pacienty a německými zdravotníky se místostarosta Aše neobává. Zhruba pětina pracovníků v selbské nemocnici jsou Češi.

V obou městech by teď měly navíc vzniknout pracovní skupiny, které budou jednat se zdravotními pojišťovnami.

O spolupráci se selbskou nemocnicí usilovalo i minulé vedení Aše. Plány ale ztroskotaly na zamítavém stanovisku pojišťoven. Pomoc při jednání s pojišťovnami teď nabídl městu i Karlovarský kraj.