Němčovice budují pohádkovou autobusovou zastávku. Vzor má v chaloupce Křemílka a Vochomůrky

Zastávka je zatím rozestavěná. Už teď má ale svoje pohádkové obrysy, a už teď nutí některé řidiče v Němčovicích na Rokycansku buď zastavit, nebo alespoň zpomalit. S nápadem postavit pařezovou chaloupku namísto klasické autobusové zastávky přišel bývalý starosta obce Karel Ferschmann, a jak řekl, přišel na to náhodně.

„Vzhledem k tomu, že došlo k rekonstrukci silnice druhé třídy Liblín- Břasy včetně autobusových zálivů, měli jsme za úkol postavit novou autobusovou čekárnu, neboť ta stará tady byla už mnoho let a dosloužila. A tak jsme se rozhodli postavit tu pařezovou chaloupku,“ vysvětlil pro Český rozhlas Plzeň Karel Ferschmann.

Spodní část chaloupky je z tvárnic, má jeden vchod a několik oken, která budou časem zasklená. Střechu podpírají pečlivě vybrané větve jasně daných tvarů a celkový dojem podtrhuje klasický komín, který je postavený - jak jinak než nakřivo.

Jako pařez

Ke stavbě chaloupky všichni přistupovali opravdu zodpovědně, a tak už při přípravě jako vzor posloužily kresby od Zdeňka Smetany, který namaloval pařezovou chaloupku pro známý večerníček o Křemílkovi a Vochomůrkovi. „Dbáme na to, aby poměry byly přibližně stejné jako ve večerníčku Pohádky z mechu a kapradí. Bílé tvárnice zmizí, protože se bude tvar dobrušovat, přes to se natáhne perlinka a klasická fasáda. Ta bude samozřejmě hnědá, přesně tak, jak by měl pařez vypadat,“ doplnil Ferschmann.

Pohádková zastávka má i první patro s malým okénkem s výhledem na fotbalové hřiště, které je hned vedle. V přízemí budou lavice, osvětlení, a navíc dubové postavičky Křemílka a Vochomůrky, které vytvoří řezbář Ivan Šmíd. A protože jsou obyvatelé Němčovic kreativní, už teď se množí řada nápadů, jak využít první patro a čím dalším domek vyzdobit.

Zastávka by měla být v provozu příští rok v červnu a podle Karla Ferschmanna vyjdou náklady na její stavbu hrubým odhadem na něco přes sto tisíc korun.