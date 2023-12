Německé dráhy stávkují. Od večera nepojedou vlaky mezi Prahou a Berlínem i Chebem a Norimberkem

Německo ve čtvrtek večer ochromila stávka na železnici. Svaz strojvedoucích ji nečekaně oznámil teprve ve středu. Od čtvrtečního večera až do pátečních 20:00 pojede jenom zlomek vlaků dopravce Deutsche Bahn. Zrušené budou i spoje mezi Prahou a Berlínem anebo Chebem a Norimberkem. Od stálého zpravodaje Praha 21:03 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za letošní rok je to už počtvrté, co se na německé železnici stávkuje (ilustrační foto) | Zdroj: fotobanka pxhere

Stávku v 18.00 zahájili strojvedoucí nákladních vlaků a ve 22.00 se k nim přidají kolegové z osobní dopravy.

Některé z pátečních rychlíků by měly mít konečnou stanici v Drážďanech, ale bude to spíše výjimka. Až v sobotu má všechno jezdit podle klasického řádu, do té doby musí Němci i čeští turisté vsadit buď na auto, nebo na autobus.

Tisícům Němců tak nezbude v pátek nic jiného než vyrazit do práce autem. Na silnicích se proto očekává hustší provoz.

Na hranicích s Českem jsou navíc kontroly. Třeba na dálničním tahu mezi Ústím nad Labem a Drážďany je pevné stanoviště a doprava se svádí do jednoho pruhu na odpočívadlo bez ohledu na to, jestli jde o kamion, nebo osobní auto.

U autobusů je poměrně velká pravděpodobnost, že je policisté zastaví a prohlédnou si vnitřek.

K tomu všemu panuje špatná předpověď počasí. Německo v pátek znovu zasáhnou mrazy a hlavně ledovka. Mimořádná výstraha platí například pro Berlín, okolí a také velkou část Bavorska.

Boj mezi odboráři

Za letošní rok je to už počtvrté, co se na německé železnici stávkuje. Dřív to bylo zcela mimořádné. Tentokrát to lze označit za boj mezi samotnými odboráři. Naprostá většina železničářů je ve svazu EVG, který už si vyjednal zvýšení platů, k tomu i vyplacení mimořádného bonusu kvůli inflaci.

Strojvedoucí ale dál trvají na tom, že mají své vlastní sdružení. Jeho šéf Claus Weselsky se kvůli svému přístupu stává i předlohou pro řadu karikatur, protože odmítá jakýkoliv kompromis. Pokud se nesplní jeho požadavek, tak hodlá prý stávkovat vždycky.

Dopravce Deutsche Bahn s ním vyjednává už týdny. Nabízí jak vyšší mzdy, tak i inflační příspěvek. Weselsky trvá na svých částkách. Už v půlce listopadu kvůli tomu vyhlásily odbory strojvedoucích jednodenní protest. Teď se rozhodl ho svolat podruhé.

Tentokrát ho nicméně odsuzují nejen německé dráhy Deutsche Bahn, podle kterých vyjednávání akorát uškodí, ale vymezuje se proti němu třeba i Sdružení železničních cestujících a dokonce i odborářská centrála, kdy svaz státních zaměstnanců zrovna od čtvrtka jedná o plošném zvýšení mezd v celé státní správě.

Weselského akce by mohla rozhovorům uškodit, strojvedoucí jdou totiž víceméně i proti svým vlastním nadřízeným.

Německý Goetheho institut v Praze, který propaguje německou kulturu a jazyk, využil stávky k rozšíření slovní zásoby. Na síti X zveřejnil několik frází, které Němci používají k vyjádření rozčarování.

Bylo to tady a je to tu zas: Německé vlaky ze čtvrtka na pátek ochromí stávka. Z jednání Odborů železničářů (GDL) a @DB_Presse pošla nula od nuly, a tak na koleje nic moc nevyjede (spíš tedy nic, než moc).



Cestujícím přejeme pevné nervy a svištíme výrazy pro nevěřícný údiv⬇️ pic.twitter.com/tKEs09Ahns — Goethe-Institut Prag (@GI_Tschechien) December 7, 2023

Kolik spojů odpadne?

Omezení spojů se týkají čistě jen Deutsche Bahn, naopak soukromí dopravci budou jezdit bez omezení. Proto budou fungovat i regionální spoje na česko-německém pohraničí, protože ty provozuje například společnost Die Länderbahn.

Naopak Německé dráhy budou muset zrušit až na 80 procent svých dálkových linek a omezené budou i regionální vlaky. Namísto nich má být náhradní autobusová doprava. Alespoň část linek může teoreticky zůstat v provozu, ale to se odvíjí hned od dvou věcí.

Jednak se musí najít strojvedoucí, kteří se do stávky nezapojí, ale hlavní otázkou bude opět počasí. Například Bavorsko totiž čeká další mrazivý den, při kterém hrozí náledí. Deutsche Bahn už předem varovaly, že v této spolkové zemi to v pátek bude opravdu složité.

Omezení se týkají rychlíkového spojení mezi Prahou a Berlínem. To bude mít konečnou zastávkou buď v Děčíně, nebo v Drážďanech. Také odpadnou spěšné vlaky na trati přes Cheb.