Podalo Německo žalobu na Zelenského? ‚Zcela chybná informace,‘ reaguje německá diplomacie

Řetězovými e-maily koluje další, hojně přeposílaná zpráva o tom, že Německo podalo žalobu na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Údajný důvod? Zpronevěra státních peněz a válečné zločiny. Jenže jak se ukázalo, jde o další smyšlenou informaci, která se nezakládá na pravdě. Projektu Ověřovna! serveru iROZHLAS.cz pomohla hoax vyvrátit německá diplomacie. Ověřovna! Praha/Berlín 5:00 10. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německo v čele s Olafem Scholzem (vpravo) mělo podle šířeného hoaxu podat žalobu na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského (vlevo). Jak ale potvrdila německá diplomacie, jde o falešnou informaci | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

„Přátelé, včera mi syn, který žije v Německu řekl, že Německo před třemi třemi dny podalo žalobu na Zelenského pro zpronevěru státních peněz a válečné zločiny. Prý to tam ve velkém propírají, u nás samozřejmě ticho po pěšině. Takže to vypadá, že se váhaví Němci, kteří od počátku konfliktu na Ukrajině přešlapovali na místě a takticky vyčkávali, konečně rozhodli,“ začíná další řetězový e-mail, který doputoval do schránky Ověřovny serveru iROZHLAS.cz.

„Tvrzení, která jste nám zaslal, obsahují zcela chybné informace, které jsou absolutně zavádějící. Důrazně je odsuzujeme.“ Martin Sielmann (mluvčí německé ambasády v Praze)

Stejný text se začal na počátku října šířit i po sociálních sítích a stránkách sdílející nepravdivý obsah. Jeho části se objevovaly také na sociální síti Twitter, která pro limit znaků neumožňuje zveřejnění celého znění e-mailu. A text nechyběl ani v komentářích pod příspěvky hnutí SPD a ve facebookových skupinách jeho podporovatelů.

Jenže jak to u podobných emotivních e-mailů bývá, ani tento se ve skutečnosti nezakládá na pravdě.

‚Důrazně odsuzujeme‘

Server iROZHLAS.cz ověřoval pravdivost v e-mailu šířených informací u německé diplomacie. Mluvčí německého velvyslanectví v Praze Martin Sielmann veškerá tvrzení jasně odmítl. Podle něj jde jednoznačně o lži.

Umožňuje Charta OSN ruský vpád na Ukrajinu? Nelze jí invazi obhájit, shodují se odborníci Číst článek

„Tvrzení, která jste nám zaslal, obsahují zcela chybné informace, které jsou absolutně zavádějící,“ ohradil se proti obsahu e-mailu Sielmann s tím, že jeho šíření „důrazně odsuzuje“.



Jak dále v telefonickém hovoru doplnil, podobné hoaxy ve veřejném prostoru občas zaznamenává. Česko, stejně jako Německo, jsou ale země se svobodou projevu, není proto možné šíření podobných zpráv nijak bránit.



E-mail přitom obsahuje několik spojení, která dopředu upozorňují, že by s jeho obsahem nemuselo být něco v pořádku. Příkladem mohou být fráze typu „prý to tam ve velkém propírají“ nebo „USA budou v bitvě o světovou hegemonii poraženi“. Jde často o konspirační linku, která je už sama o sobě varovným signálem.



Jak ale už dříve vysvětlila pro server iROZHLAS.cz Veronika Batelková ze spolku Zvolsiinfo.cz, právě podobné fráze budí emoce, které jsou zároveň i důvodem šíření podobných zpráv.



NARAZILI JSTE NA DEZINFORMACI? Vážení čtenáři, pokud byste na sociálních sítích narazili informaci, u které si nejste jistí její pravdivostí, pošlete ji na e-mailovou adresu overovna@rozhlas.cz. Server iROZHLAS.cz se ji za vás pokusí ověřit. Už vyvrácené falešné zprávy jsou k dispozici ZDE.

I proto je podle ní důležité podobný e-mail nepřeposílat, ale zamyslet se více nad jeho obsahem.

„Pokud se objeví taková informace, která nás třeba vyvede z míry, tak je dobré před tím, než ji budeme sdílet, si dát chvilku, rozdýchat to. Poté se třeba už klidnější podívat, jestli ji někdo neověřil za nás. Ve Zvol si info říkáme u každé informace ‚ověřuj, mysli, dýchej‘. A to právě proto, že takové informace často cílí na emoce, jako je strach, vztek a podobně,“ vysvětluje Batelková.



Co dělat, když mi přijde řetězový e-mail? Podle vedoucího programu ověřování informací a mediálního vzdělávání Jaroslava Valůcha z organizace Transitions je to každého věc. Jestliže člověka podobné zprávy obtěžují, je nejjednodušší e-mail smazat a nijak na něj nereagovat. Ne přiliš šťastnou variantou je podle odborníka konfrontace odesílatele, která zpravidla vede ke konfliktu mezi bývalými spolužáky nebo kolegy, kteří jsou často původci těchto zpráv. V případě, že chce někdo informaci skutečně ověřit, měl by ji srovnat z informacemi z dalších, důvěryhodných zdrojů. Jestli si ale sám není svými schopnostmi jistý, je možné absolvovat také kurz, kde školení odborníci lidi se základními ověřovacími technikami seznámí.