Nemlčela jsem, přesto po sexuálním napadení neskončil Cimický, ale já, popisuje moderátorka

Kauza exposlance Dominika Feriho odsouzeného za znásilnění a probíhající proces s psychiatrem Janem Cimickým znovu otevřely debatu o přístupu k obětem sexuálního násilí. „Ve chvíli, kdy tam je sebemenší pochybnost, tak se oběť uzavře a už to nikomu neřekne," upozorňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus moderátorka České televize Martina Hynková Vrbová, která se před lety rozhodla vystoupit z anonymity a přinést své svědectví proti Cimickému. Interview Plus Praha 19:14 31. ledna 2024

Impulsem pro ni byly výpovědi jeho pacientek, které měl sexuálně napadnout či znásilnit, někteří lidé ale zpochybňovali jejich věrohodnost. Psychiatr ji napadl během práce na televizním pořadu a ona z jeho ordinace utekla, vzápětí ale začala přemýšlet o tom, co udělala špatně.

Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Martina Hynková Vrbová, moderátorka České televize

„Jste terčem útoku a vůbec si nedokážete vysvětlit, co se stalo. Nejdříve hledáte na známém místě a to jste vy. Říkáte si, jestli jste neudělala něco, co by mohlo zavdat podnět,“ popisuje s tím, že roli hrají společenské stereotypy, které vedou k tomu, že se oběti nikdy nepřihlásí.

Tehdy začínající moderátorka se vzápětí svěřila svému partnerovi, obávala se ale, že když obviní uznávaného a mediálně známého psychiatra, tak jí nikdo nebude věřit. „Když jsem se s ním po útoku setkala na natáčení, tak dělal, že se vůbec nic nestalo. Pochopila jsem, že on to všechno popře,“ dodává.

Domnívala se přitom, že šlo o ojedinělé selhání, o to víc ji šokovalo, že se psychiatr neomluvil. Až po letech se také dozvěděla, že Cimický během natáčení sexuálně napadl i jednu z televizních maskérek.

„Slýchám, proč jsem tak dlouho mlčela a že jsem vlastně spoluviník. Ale já nemlčela, třeba tvůrcům pořadu jsem řekla, co se mi stalo. Z toho pořadu měl odejít doktor Cimický, ale nestalo se to a nakonec jsem z něj odešla já,“ doplňuje.

Za Cimického se po zveřejnění prvních výpovědí poškozených postavili i někteří uznávaní odborníci jako třeba sexuolog Radim Uzel. „Řekla jsem si, že to už je opravdu silný kalibr a že už musím něco udělat a ty ženy podpořit. Oni se prostě navzájem kryli,“ domnívá se Hynková Vrbová.

Zpětně se přitom ukazuje, že o Cimického problematickém chování se v psychiatrických kruzích vědělo, kvůli podezření ze sexuálního obtěžování musel například odejít z Psychiatrické nemocnice Bohnice. Nikdo proti němu ale otevřeně nevystoupil ani nepodal podnět na Českou lékařskou komoru.

„Cimický měl dlouhé prsty a dokázal lidi úplně zničit. Měl obšancovaná vysoká místa v televizi a v rozhlase, obklopoval se známými a vlivnými lidmi. Vystoupit proti němu znamenalo jít do obrovského rizika. Já ten strach velmi dobře chápu. Na druhou stranu když slušní lidé mlčí, tak zlo vítězí,“ zdůrazňuje.

Společnost je dnes prý na případy sexuálního zneužívání citlivější než dříve, je ale třeba jít dál. Stát by například měl dělat daleko víc pro bezpečnost obětí. „Společnost začíná mít tykadla na to, když se děje takové bezpráví ženám. Chce změnu a měli by na to reagovat soudci, politici, všichni,“ uzavírá.

Proč je třeba přijmout Istanbulskou úmluvu? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v úvodu článku.