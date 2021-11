Nemocných dětí v Česku přibývá, podle imunologů mají těžší průběhy nemocí, než je obvyklé

V Česku kromě covidu přibývá i počet případů jiných akutních respiračních infekcí. V minulém týdnu bylo na 100 tisíc obyvatel v průměru přes 1500 nemocných. Eviduje to Státní zdravotní ústav. Zhruba od 1600 případů v minulosti hygienici vyhlašovali epidemii. Nejvíc respiračních infekcí je teď mezi malými dětmi. Pediatři hlásí, že nemocných je víc, než bývalo obvyklé, a mají těžší průběhy. Praha 12:25 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocných dětí je v Česku stále víc, onemocnění se netýká pouze Covidu-19. Ilustrační foto | Zdroj: Pixabay

„Kašel u dcery nejdřív začal lehkým občasným pokašláváním, ale následně zesílil a pokračoval i po nasazení dostupných léků. Paní doktorka nebyla s výsledkem léčby spokojená a obratem nás poslala na rentgen. Toto vyšetření potvrdilo její podezření, že se skutečně jedná o zápal plic,“ vypráví pro Radiožurnál paní Dana. Její sedmiletá dcera Lucie se teď léčí doma s antibiotiky.

Podobných případů mají praktičtí lékaři plné ordinace. Někteří kvůli péči o akutně nemocné odsouvají preventivní prohlídky. Častěji se navíc podle předsedkyně dětských praktiků Ilony Hülleové setkávají s horším průběhem nemocí.

„U těch malých dětí to trvalo delší dobu. Nastupovala druhá vlna teplot, objevovaly se komplikace typu zánětu průdušek, zápalu plic, děti byly dušné a museli jsme hlavně ty malé odesílat i k hospitalizaci,“ říká Hülleová.

Plná oddělení intenzivní péče

Nárůstu dětských pacientů ve vážných stavech si všímají i záchranné služby, říká šéf jejich asociace Marek Slabý. „Jednoznačně vozíme do nemocnic více dětí, které jsou nemocné a mají zejména respirační infekty, ale i laryngitidy a podobná onemocnění podstatně víc než v jiných letech,“ uvádí šéf.

Nápor nemocných dětí tak pociťují i nemocnice. Třeba ta fakultní v Ostravě má v poslední době kapacity dětských oddělení plné, přibližuje přednosta Kliniky dětského lékařství Jan Pavlíček. „Máme celkově o třetinu pacientů více než ve stejném období loni, jsou dny, kdy obtížně hledáme místo pro nového pacienta,“ říká přednosta.

Plná jsou i dětská oddělení včetně intenzivní péče v plzeňské fakultní nemocnici, popisuje mluvčí Gabriela Levorová. „Vzhledem k velkému náporu akutně nemocných dětí se denně potýkáme s problematikou zajištění volných lůžek pro další dětské pacienty,“ uvádí Levorová.

„Mnoho dětí s vážnými komplikacemi včetně kojenců a batolat končí na jednotkách intenzivní péče. Převážně děti vyžadují komplexní intenzivní péči s nutností podávání kyslíku a pobytu na JIP, včetně různých typů ventilační podpory,“ popisuje mluvčí.

‚Imunitní systém měl pauzu‘

Podobná je i situace za hranicemi – konkrétně v německém Bavorsku, kde pracuje Alexandr Slunský, který je vedoucím lékařem záchranné služby. „Mám měsíčně odježděných 200 nebo 250 hodin. Tak třetina až polovina případů jsou děti s respiračními infekty. Poslední víkend jsem z deseti dětí musel tři intubovat. To znamená zajistit dýchací cesty a připojit na umělou ventilaci, protože nezabíralo nic dalšího,“ popisuje náročnou situaci Slunský.

Třeba s laryngitidou, která se u malých dětí běžně vyskytuje v zimě, se tam lékaři letos nečekaně setkávali už v létě. Dřív se objevily i podzimní virózy. Vysvětlení nabízí Vlastimil Král z Centra imunologie Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Současné problémy podle něj souvisí s loňskými opatřeními proti šíření koronaviru.

„Dětský imunitní systém vyžaduje neustálý dlouhodobý trénink, což zajišťují ty sezonní infekty a pobyt v dětském kolektivu. Ten vyvíjející se imunitní systém, který zraje do 12 let, měl takový oddech. Teď udeřily ty sezonní virózy, chodí se do školy a imunitní systém na to nebyl připraven. Měl v podstatě roční pauzu v tréninku,“ vysvětluje Král.

Nemyslí si ale, že to imunitu dětí dlouhodobě poznamená. Mezi dětmi do pěti let připadalo minulý týden na 100 tisíc obyvatel víc než 5 tisíc případů respiračních onemocnění mimo covid-19.