Zátěž je nutné rozložit mezi nemocnice a praktiky, jinak pro očkování nebude personál, míní šéf asociace

Vláda projedná metodiku očkování i s připomínkami krajů. Páteční spuštění registru očkování však opakovaně kritizují hejtmani, databázi si totiž nemohou vyzkoušet v plném provozu a chybí v něm i mnohá očkovací místa. Obavy mají i nemocnice. „Jsme schopni personál pro očkování vyčlenit, ale je třeba využít i praktické lékaře,“ říká šéf Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Söhlich. Praha 9:26 13. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnicím hrozí pro očkování nedostatek personálu, zátěž je třeba přesunout i na praktiky, říká Eduard Söhlich | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Jak zatíží očkování provoz nemocnic?

Mám obavy, že pokud by logistika směřovala na nemocnice, tak velmi. Jak to vidíme, je to mnoho povyku pro nic. Z čísel, která máme, z 250 000 zdravotníků je proočkováno 40 000 zdravotníků, což je jen 16 procent. Jsem přesvědčen, že namísto politické demonstrace by mělo nastoupit racionální řešení. Netlačit všechny povinnosti na nemocnice, ale rozložit zátěž mezi nemocnice a terénní lékaře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nemocnice se připravují na hromadné očkování. Poslechněte si rozhovor s šéfem Asociace českých a moravských nemocnic Eduardem Söhlichem

Kdyby se nám politici nemontovali do medicínských záležitostí, dali nám vakcíny a zdravotnický materiál, s nímž máme problémy ho nasmlouvat a objednat, tak už bychom indikace a provedení očkování zvládli.

Znamená to, že za současných podmínek sice může být registr spuštěn, ale očkování tím pádem může váznout?

Jsem přesvědčený, že bude váznout, protože je nedostatek vakcín a začínáme mít problém i s objednávkami zdravotnického materiálu, konkrétně toho, které potřebujeme na očkování.

Když budeme mluvit o personálu nemocnic, podaří se zajistit, alespoň část zdravotníků pro očkovací centra?

Dobrá otázka, těžká odpověď. Nemocnice už jsou teď významně přetížené, a to významně kvůli předvánočnímu šíření virové nálože. Máme nedostatek personálu, protože máme vysokou nemocnost a epidemická opatření v nemocnici nám ještě snižují kapacitu. Personál je vyhořený, pracuje přesčasy a cítí bezmocnost a bezvýchodnost.

Bez jehel a stříkaček. Stát dodává vakcínu proti koronaviru bez pomůcek, čeká se na dodávky z Číny Číst článek

Jsme schopni personál pro očkování vyčlenit, i když nemohu mluvit za všechny nemocnice, ale určitě pro to uděláme všechno. Ale nemůže to stát pouze na nemocnicích, je třeba využít i praktické lékaře, kteří jsou schopni odklonit 50 procent očkovaných pacientů.

Počítají nemocnice i se zapojením mediků?

Ano, počítáme se zapojením pomocného personálu. Nejen mediků, ale i administrativních pomocných pracovníků. U očkování ale musí být lékař, který aplikuje dávku, zdravotní sestra, která tu dávku připravuje, a potom pomocná síla, která povede administrativní dokumentaci. Zdravotnický personál stoprocentně nenahradíme.

Jak má vypadat očkování nemohoucích? Vzniknou mobilní očkovací týmy nebo pro to nejsou kapacity?

V rámci regionálních nemocnic jsme schopni pomoci s očkováním těchto pacientů, ať už v domovech pro seniory nebo pro ležící pacienty. Ale potřebujeme odklonit klienty, kteří jsou v běžném režimu registrovaní u praktických lékařů. Mobilní tým jsme schopni utvořit, někde již vznikly a očkování začne příští týden.