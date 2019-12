Provoz nemocnice v Benešově by se po napadení kryptovirem mohl obnovit v pondělí, řekl její ředitel

Provoz benešovské nemocnice by se po napadení počítačového systému kryptovirem mohl v pondělí obnovit. Radiožurnálu to v pátek řekl ředitel nemocnice Roman Mrva. Nyní v zařízení plně funguje dětské oddělení, ambulance ORL, gynekologie a neurologické oddělení. Lékaři také můžou opět využívat rentgen nebo magnetickou rezonanci. Rozhovor Benešov 13:19 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Máte otevřená ještě nějaká další oddělení?

Dětské oddělení je prakticky v plném provozu, večer jsme přijali jedno miminko na lůžkovou část, ambulance funguje bez omezení. Oddělení ušní, nosní, krční také funguje, už máme hospitalizovaného jednoho pacienta.

Na gynekologii jsme měli v noci jeden porod a máme další čekatelky. A otevřeli jsme i neurologické oddělení a ambulance. A dnes (v pátek, pozn. red.) si dokonce vezmeme nějaké pacienty z našeho spádového regionu ze dvou pražských nemocnic.

A co ještě zbývá?

Dále zbývá v plném provozu otevřít úrazovou část, tedy traumatologii, a otevřít největší část, což je interní oddělení. Pokud všechno půjde tak, jak má, tak předpokládáme, že otevřeme v průběhu příštího týdne. A myslím, že dokonce v pondělí.

Kolik počítačů jste museli přeinstalovat?

Bylo jich více než 600. Tuším, že 630. Včera v noci se ještě dokonce podařilo spustit ekonomiku a účetnictví, takže nemocnice už může dostát závazku vůči ostatním subjektům, nejen pacientům, ale i vůči dodavatelům. Můžeme platit faktury, sociální a zdravotní pojištění, DPH a tak dále.

Dnes se také rozběhla nemocniční část lékárny, takže zásoby, které lékárna ze svého skladu dávala na naše oddělení, které se už pomalu tenčily, tak ty už zase můžeme průběžně doplňovat. Oddělení si opět mohou standardně žádat dodání nového materiálu.

Stále ale nemocnice musí odmítat některé pacienty a posílat je k ošetření jinam, je to tak?

Ano, jsou to interní pacienti. Čekáme na plné obnovení laboratorního systému a jeho propojení, protože tito pacienti mají nejvíce odběrů a čekali by. Děkuji pacientům a prosím je o trpělivost, protože náš zdravotnický personál musí spoustu procesů dělat ručně. Nic na počítačích nevidí, mají je zatím jen jako psací stroje. Musí se dojít podívat do laboratoře, na rentgeny a tak dále. Z toho občas pramení nedorozumění, protože lidé pracují pod tlakem.

Chtěl bych se tedy omluvit, protože včera došlo k tomu, že jsme zdravotnické záchranné službě odmítli jednoho pacienta s úrazem, který jsme u nás nejspíš mohli ošetřit, ale ujišťuji, že toto už se nestane. A děkuji za pochopení.

Dokážete říct, kdy začnete plánovat a provádět všechny odložené operace?

Ano, hovořili jsme o tom se základními operačními obory. Tam, kde se to dotklo největšího počtu pacientů, tedy ti, kteří čekají na náhrady kolenních a kyčelních kloubů, pacienti chirurgičtí, tak tady se dá předpokládat, že ten deficit, odložené pacienty, dokážeme odoperovat ve standardním režimu do konce února příštího roku. Využijeme k tomu třeba to, že odložíme sanitární dny.

Je už jasné, kdo a proč počítačový systém napadl?

Čerpám jen z médií. Včera vyšel nový metodický pokyn ministerstva zdravotnictví, který se dotýká všech zdravotnických zařízení, jak mají po zkušenostech s naším napadeným systémem postupovat. Je tam dokonce i popsán název toho viru, který se jmenuje Riuk, nějaké zkušenosti s tímto virem v zahraničí, a to je asi jediné, co v tuto chvíli vím. Vím a máme potvrzeno od Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, že naše nemocnice byla chráněna velmi dobře, spíše na vyšším standardu zdravotnických zařízení.

A musíte udělat něco, aby se to neopakovalo. Jak zabezpečíte ten systém?

Máme doporučení úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Musíme nějakým způsobem omezit přístupy na vzdálenou zprávu těch přístrojů, které jsou v nemocnici, nebo omezit používání internetu uvnitř nemocnice a mnoho dalších kroků.