Brandýsská nemocnice podle záchranářů nepřijímá pacienty. Ta tvrdí, že pouze ve výjimečných případech

Nemocnice v Brandýse nad Labem u Prahy přestala podle záchranné služby od 1. ledna přijímat pacienty od záchranky, ošetří tak pouze lidi, kteří do nemocnice přijdou sami. Novinářům to řekl na čtvrtečním výročním setkání odborů středočeské záchranné služby ředitel krajských záchranářů Jiří Knor. Nemocnice uvádí, že na jednotku intenzivní péče (JIP) pacienty od záchranné služby stále přijímá a odmítnutí jsou pouze ve výjimečných případech. Brandýs nad Labem 18:17 9. ledna 2020

Pro záchrannou službu jde podle Knora o obrovský problém. Důvody, proč byl příjem pacientů zastaven, vedení záchranky nezná.

„Problémy jsou tam dlouhodobě, snažili jsme se to řešit dle našich omezených možností,“ řekl Knor. Soukromá nemocnice má podle něj vnitřní nařízení, které přijímání pacientů od záchranné služby zastavilo.

Dvě až tři hodiny v sanitce

„My se podle toho musíme zařídit a je to pro nás obrovský logistický problém,“ řekl Knor. Pacienty místo do Brandýsa musí sanitky vozit například do Prahy na Bulovku, do Mladé Boleslavi, Nymburka nebo Mělníka.

„Stává se, že operační středisko skutečně obvolává všechny nemocnice v okolí, pacient stráví v sanitce dvě tři hodiny,“ uvedl ředitel. Například vzdálenost mezi nemocnicemi v Brandýse a Mladé Boleslavi je zhruba 38 kilometrů.

Podle Knora není myslitelné, aby jakákoli nemocnice takto přerušila provoz. „Nemocnice, která je zařazena do systému poskytování akutní neodkladné péče. To nelze,“ míní Knor. Středočeský radní Robert Bezděk (ANO) se ve čtvrtek k situaci v brandýské nemocnici odmítl vyjadřovat. Podle neoficiálních informací ČTK bylo s nemocnicí zahájeno správní řízení.

„Nemocnice Brandýs nad Labem i nadále přijímá pacienty od záchranné služby na oddělení JIP, v některých výjimečných případech však nejsme schopni zajistit odpovídající péči, a požádali jsme proto Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, aby nás předem telefonicky kontaktovala kvůli zajištění koordinace zdravotní péče,“ uvedla mediální zástupkyně nemocnice Natálie Smoljaková. Žádná další omezení v provozu nemocnice podle ní nejsou.

Spádová oblast

Informace k aktuální situaci v nemocnici nemá ani starosta Brandýsa nad Labem Vlastimil Picek (Podpora občanů). Podle svých slov se snaží spojit s vedením nemocnice, aby ho o stavu informovalo.

Brandýská nemocnice přes Vánoce omezovala provoz některých svých oddělení. Například od 22. do 27. prosince bylo uzavřené interní oddělení včetně nepřetržité interní ambulance a jednotky intenzivní péče, od 23. do 30. prosince byla uzavřena nepřetržitá chirurgická ambulance. Za uzavřením stály podle nemocnice technické důvody.

Nemocnice Brandýs nad Labem, kterou vlastní společnost PP Hospitals, zajišťuje lékařskou péči pro spádovou oblast s více než 60 000 obyvatel. Má k dispozici 144 lůžek, z toho 40 lůžek na interním oddělení, 18 lůžek jednodenní péče, šest lůžek na jednotce intenzivní péče a 80 lůžek následné péče.