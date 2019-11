VZP zvyšuje výdaje na péči pro příští rok, nemocnicím bude dál hradit akutní lůžkovou péči

Nemocnice budou mít podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v letošním i příštím roce hrazenou veškerou akutní lůžkovou péči, kterou poskytnou. Pojišťovna tak reaguje na stížnosti nemocnic, že jim úhrady limituje. Na středečním setkání s novináři to řekl ředitel pojišťovny Zdeněk Kabátek. Praha 20:17 13. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít VZP letos očekává náklady na péči 187 miliard korun, pro příští rok plánuje téměř 208 miliard. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

VZP má zhruba 5,9 milionu klientů a je největší ze sedmi českých zdravotních pojišťoven. Příští rok plánuje na péči vydat 208 miliard korun. Pro letošní rok plánovala asi o 16,5 miliardy méně.

Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha některé pojišťovny zatím nemají zdravotně pojistné plány schválené, řekl to na dnešním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví.

„Zabýváme se i udržitelností systému do příštích let, aby ho naše současné kroky neohrozily. Podobně jako v roce 2020 jsme schopni udržet přirozený nárůst úhrad i v roce 2021 a 2022. Je to podmíněno tím, jak bude fungovat ekonomika, ale v současné době by nás mírné zpomalení asi neohrozilo,“ okomentoval Kabátek zdravotně pojistný plán pro rok 2020.

V letošním roce očekává náklady na péči 187 miliard korun, pro příští rok plánuje téměř 208 miliard. Asi 5,5 miliardy příští rok použije z rezerv. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce by měly vzrůst o 10,8 procenta na téměř 35.000 korun.

Nejvyšší meziroční nárůst bude u úhrad do segmentu domácí péče (o 32,4 procenta) a ošetřovatelské a rehabilitační péče v sociálních ústavech (o 22 procent). Ve většina ostatních půjde o desetiprocentní růst. O 6,2 procenta porostou úhrady léků na recept.

Díky současné dobré ekonomické situaci podle Kabátka VZP omezí regulace a bude se spíše aktivněji věnovat revizím. „Tam, kde náklady vzrostou statisticky neadekvátně, tam budeme cílit kontroly,“ dodal. Snížení regulací se dotkne kromě akutní péče také vyšetření nákladnou technikou jako jsou CT nebo magnetická rezonance. Podle ředitele může snížit i čekací doby.

„Pokud se ukáže, že se náš smluvní partner chová účelově a spektrum vyšetření nebude odpovídat běžnému spektru jiných poskytovatelů, tak se o tom s ním budeme chtít bavit,“ uvedl Kabátek. Podobně bude pojišťovna posuzovat i nadprodukci nemocnic. Větší nároky na kontrolní činnost chce řešit větší automatizací.

Dalších šest menších zdravotních pojišťoven sdružuje Svaz zdravotních pojišťoven. Podle jeho prezidenta Friedricha některé zatím nemají schválené zdravotně pojistné plány na příští rok. Mají na to čas do 25. listopadu.

„Každá pojišťovna si propočítávala úhradovou vyhlášku. Velice se blíží předpokladům ministerstva zdravotnictví,“ uvedl na jednání. Podle něj i tyto takzvané zaměstnanecké pojišťovny zvažují hradit nadprodukci tam, kde to uznají za vhodné a zmírnit omezení některých výkonů.