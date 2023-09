Překvapivé rozhodnutí. Hlavní aktéři kauzy Bulovka se rozhodli na poslední chvíli vyjednávat dohodu

Pondělní projednávání kauzy zakázek pražské nemocnice Bulovka, kterou odstartoval zásah elitních detektivů, přineslo nečekaný zvrat. Hned první jednací den požádali hlavní obžalovaní – bývalí ředitelé Bulovky Andrea Vrbovská a František Novák – a také někdejší ekonomická náměstkyně nemocnice Marie Nushiová o možnost sjednat dohodu o vině a trestu. Soud jim vyhověl. Jestli budou jednání úspěšná, by mělo být jasné v tomto týdnu. Původní zpráva Praha 11:15 12. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní zástupce obžaloval bývalé ředitele Bulovky Františka Nováka (vlevo nahoře) a Andreu Vrbovskou (vlevo dole) z ohýbání zakázek | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Někdejší ředitelka Fakultní nemocnice Bulovka Andrea Vrbovská, její provozně-technický náměstek a následně i nástupce ve funkci František Novák a také ekonomická náměstkyně Marie Nushiová. Tato trojice obžalovaných v kauze zmanipulovaných nemocničních zakázek – o které jsme detailněji psali zde – požádala soud hned v první jednací den o možnost se státním zástupcem ještě o svých trestech vyjednávat.

Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil právník Bulovky Jindřich Vodička. „Došlo k odložení jednání, protože hned po přednesu obžaloby a návrhu na uplatnění škody způsobené Fakultní nemocnici Bulovka paní doktorka Andrea Vrbovská na výzvu soudu prohlásila, že je připravena jednat o dohodě o vině a trestu. A následně se k témuž připojila i paní inženýrka Marie Nushiová a pan inženýr František Novák,“ popsal právník.

Redakce oslovila také advokáty Vrbovské s Novákem, kteří se ale odmítli k věci blíže vyjádřit s odvoláním na mlčenlivost. Advokáta Nushiové se pak nepodařilo na telefonu zastihnout.

Všem třem obžalovaným přitom hrozí za přípravu nemocničních zakázek na klíč konkrétním firmám při prokázání viny trest od dvou do osmi let vězení. Podle přednesené obžaloby požaduje státní zástupce v případě Nováka a Vrbovské trest v polovině této trestní sazby a v případě Nushiové pak navrhuje trest ve třetině trestní sazby. Všem zároveň požaduje uložit i peněžité tresty.

I přesto bylo podle právníka Vodičky pro zástupce Bulovky překvapením, že bylo o dohodu požádáno. „Podle informací, které jsme měli z vyšetřování, kdy nebyla součinnost s obžalovanými Vrbovskou, Novákem a Nushiovou, respektive nepřiznávali svou vinu, tak nás to překvapilo. Nic tomu nenasvědčovalo,“ popsal.

Teď by v případu mělo následovat první kolo jednání mezi obžalovanými a státním zástupcem Zdeňkem Matulou. „Pokud z tohoto jednání vyplynou pozitivní výsledky, tak proběhne druhé kolo i za přítomnosti poškozené Fakultní nemocnice Bulovka a tam bude uzavřena dohoda o vině a trestu,“ nastínil Vodička postup s tím, že dohodu bude ještě muset schválit senát Obvodního soudu pro Prahu 8, který se případem zabývá.

Kdyby k dohodě dospěli, připojili by se k sedmičce dříve obviněných, kteří se státním zástupcem od počátku kauzy už dohodu o vině a trestu sjednali. Mezi nimi je i jedna z ústředních postav kauzy, podnikatel Tomáš Horáček, který na rozplétání případu s policií spolupracuje. S podmínkami a peněžitými tresty už dříve souhlasili také další obvinění: podnikatel Igor Weiss a jeho firma MW Dias či odbornice na veřejné zakázky Jitka Ulrychová.

Odškodné?

Obžalovaným, mezi kterými je sedm lidí a tři firmy, nehrozí ale pouze vězení a peněžité tresty uložené soudem. Ve hře je i vyplacení odškodného, které po nich požaduje Bulovka, potvrdil redakci její současný ředitel Jan Kvaček. „Ta kauza má dvě větve, jedna se týká zakázky na úklid, ta ale nebyla dokonaná. Žádná škoda nám tam tedy nevznikla. Co se týká zakázky na vjezdové systémy, tam máme vyčíslenou škodu na více než půl milionu korun,“ říká ředitel.

KDO BYL V DUBNU OBŽALOVÁN? Dubnová obžaloba se týká dvou zakázek Fakultní nemocnice Bulovka – zakázky na úklid a na vjezdový systém. Souhrnně v nich původně figurovalo deset obviněných fyzických a tři právnické osoby. Někteří z obviněných už dříve ale uzavřeli dohodu o vině a trestu, v kauze tak už nefigurují.



DOHODY O VINĚ A TRESTU Tomáš Horáček

Igor Weiss

Oldřich Kozák

Jitka Ulrychová

firma MW Dias



ZAKÁZKA ÚKLID Andrea Vrbovská

František Novák

Šárka Kryglová

Kateřina Koláčková

Daniel Pálek

firma TSB

ZAKÁZKA VJEZDOVÝ SYSTÉM

Andrea Vrbovská

František Novák

Marie Nushiová

Dalimil Jánský

firma Green Center

firma První chráněná dílna

Podle právníka nemocnice Vodičky jde konkrétně o 420 tisíc korun, dalších 130 tisíc pak nemocnice požaduje přímo po někdejším provozním řediteli Bulovky a nástupci Vrbovské na postu ředitele nemocnice Františku Novákovi.

„Žádáme to po něm proto, že vůči obžalované společnosti První chráněná dílna měly být uplatněny smluvní pokuty za pozdní dodávku automatického vjezdového systému. A inženýr Novák podpisem listiny, kterou prohlásil, že vše proběhlo v souladu se smlouvou, zmařil uplatnění té soudní pokuty. Proto vznášíme i tento samostatný nárok,“ vysvětluje.

Zmanipulované zakázky

Celou kauzu odstartoval zásah elitních detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu v červnu 2018. Kromě nemocnic Bulovka a Na Františku prováděli policisté razii také v sociálních zařízeních v Praze a středních Čechách. Vyšetřování dalších větví kauzy i nadále pokračuje. Historicky se týká více než dvou desítek lidí a sedmi firem. Policie prošetřovala například manipulace zakázky na obnovu lineárních urychlovačů, ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo řízení osobních aut.

V případě Bulovky se měli obžalovaní podle vyšetřovatelů podílet – společně s podnikatelem Tomášem Horáčkem, který dohodu o vině a trestu v případu uzavřel už předloni – na přípravě veřejných zakázek „na klíč“ předem určeným firmám. Často tak, že se dohodli s konkrétním podnikatelem, který se následně podílel na tvorbě zadávací dokumentace a podmínky tendru si sám nastavil.

K tomu měli využívat i služeb externích právniček, které měly pohlídat, aby údajně „ohnuté“ zakázky nebyly právně napadnutelné.

V případě tendru na úklid si takto měl podle policejních dokumentů upravit zakázku třeba jednatel společnosti TSB Daniel Pálek, kterého Horáček – na popud Vrbovské – oslovil s plánem na zajištění vítězství v zakázce na úklidové služby. Manažer tehdy s nabídkou souhlasil a podle policie se na přípravě zakázky přímo podílel.

Podobně měli Vrbovská, Novák a Horáček postupovat i v případě zakázky na vjezdový systém. Podle policie si dopředu zvolili společnost, která zakázku získá, firmu Green Center. S jejím obchodním ředitelem Dalimilem Jánským se pak dohodli na spolupráci.

Ten si měl jednak do tendru připojit požadavek na specializovanou službu, aby omezil počet možných uchazečů. Zároveň do zakázky vstoupil se svou firmou ve spolupráci s Horáčkovou společností První chráněná dílna. Ta byla v konečném hodnocení projektů zvýhodněná, protože zaměstnává hendikepované. Společnost Green Center, která vyrábí parkovací a vjezdové systémy, pak měla do zakázky přinést veškerou práci a know-how. A také z ní získat větší část odměny.

Na korupci se, alespoň v případu vjezdového systému, podle detektivů podílela právě i někdejší ekonomická náměstkyně Bulovky Marie Nushiová. Její advokát Emanuel Fuchs ale už dříve redakci řekl, že teprve soud bude moci rozhodnout, kdo konkrétně a v jaké formě trestný čin spáchal a jestli šlo o spáchání ve formě úmyslu.