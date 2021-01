Fungujeme ze dne na den, péče závisí na rychlém přesunu pacientů, říká ředitel chebské nemocnice

Chebské nemocnici chybí aktuálně personál a docházejí i lůžka pro covidové pacienty. Kvůli tlaku způsobenému epidemií koronaviru tak musela nemocnice dočasně zavřít porodnici, nedostatečnou kapacitu pak řeší převozem pacientů do jiných zařízení. „Celé zdravotnictví teď stojí na tom, jak rychle jsme schopní pacienty přesouvat do jiných zařízení,“ řekl Radiožurnálu ředitel nemocnice Martin Krušina. Praha 9:47 12. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli tlaku epidemie spoléhají některé nemocnice na přesun pacientů do jiných zařízení (ilustrační foto) | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

Jaká je nejnovější situace v chebské nemocnici? Kolik vám chybí zdravotníků?

K úternímu ránu je situace stabilní, zbývají nám dvě lůžka intenzivní péče, takže to nevypadá úplně zle. A pokud se budeme držet počtů, chybí nám tak přes dvacet zdravotníků, včetně chirurgických a interních lékařů i středního odborného personálu.

Péče o covidové pacienty je daleko náročnější, je nutné dodržovat přísná opatření a to přináší tu zátěž.

Kolik u vás aktuálně leží covidových pacientů?

Je jich přibližně 27.

Kolik jich přibývá za den?

To je asi otázka na převoz pacientů, který jsme provedli v neděli. Celé zdravotnictví teď stojí na tom, jak rychle jsme schopní pacienty přesouvat v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení. Tedy podle typu péče, kterou covidový pacient potřebuje. V pondělí jsme přijali 13 pacientů a je jasné, že stejný počet pacientů se musíme snažit umístit do dalších zařízení – tedy pacienty, kteří nevyžadují akutní péči. Využíváme Mariánské lázně a další léčebny dlouhodobě nemocných.

A v plánu byly i převozy do Německa, pokud se nepletu.

Situace minulý týden vygradovala, protože se kontinuální přesun zastavil. O víkendu je to vždy složitější, případů bylo opravdu hodně. Proto jsme byli nuceni v neděli zorganizovat i přesuny mimo region.

Chystáte další převozy?

Převozy chystáme každý den. Každé ráno si můj tým sedne a vytipuje pacienty, jejichž zdravotní stav umožňuje přesun, a domlouváme se na stavu volných lůžek. Denně je to mezi 6 až 8 pacienty. Standardně to může být i víc.

Omezený provoz

Chebská nemocnice dočasně přerušila provoz porodnice a oddělení šestinedělí. Co to znamená pro rodiny?

Karlovarská krajská nemocnice má velikou porodnici, po domluvě s panem primářem nebude problém pacienty vozit tam. A je tu i porodnice v Sokolově.

Lékaři a sestry z porodnice tak pracují na jiných odděleních?

Mezi nakaženým personálem byla i větší část gynekologicko-porodnického personálu. Bylo to tedy sdružené nutností přesunout personál jinam i nemocnost.

Jak dlouho mohou tato opatření trvat?

Minimálně do konce ledna.

Chystáte se omezit režim i v dalších odděleních?

Teď bych trochu humorně poznamenal, že už vlastně není co. Veškerý chod nemocnice mimo akutní chirurgické operativy se věnuje péči o covidové pacienty. A funguje i dětské oddělení.

Nemocnici chybí personál dlouhodobě. Jaká je situace s dobrovolníky?

Dobrovolníky máme, pomáhají nám. Nově budeme mít posily z Lázní Kynžvart, to znamená, že dobrovolníků ve smyslu pomocného personálu je celkem dost. Problémem je dlouhodobý zdravotní personál. Ten bohužel dobrovolníky nahradit nelze.

Zeptat se tedy na pomyslné světlo na konci tunelu asi bude předčasné.

Myslím si, že člověk by měl mít naději. Ale my fungujeme ze dne na den a neodvážím se tak dělat prognózy. Naopak poznamenám, že i ostatní by se měli se svými prognózami v médiích krotit.