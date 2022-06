Chrudim vzkazuje: Raději místní nemocnici převezmeme od kraje, než aby se omezovala péče

Problémy má hlavně oddělení interny, kde chybí lékaři. Podle Nemocnic Pardubického kraje – tedy společnosti, do které patří i Chrudim – krize sahá už do období pandemie koronaviru. Interny nesly největší zátěž a to platilo i po odeznění pandemie a obnovení péče. Vyčerpaní lékaři odešli, nové se nedaří sehnat.

Do toho se blíží období dovolených a není možné služby poskládat. Pokud se nepodaří sehnat lékaře na výpomoc, bude od července uzavřené lůžkové oddělení interny, zatím na období prázdnin.

Chrudimští zastupitelé jednomyslně schválili deklaraci, která má několik bodů. Předně nesouhlasí s uzavřením oddělení a trvají na plném rozsahu poskytované péče. Město také slibuje pomoc při hledání nových zaměstnanců, kteří by mohli nastoupit.

Hlavní zpráva deklarace se týká toho, že Chrudim je připravená nemocnici převzít a sama provozovat. Ovšem v krajním případě – pokud by kraj uvažoval o utlumení péče, nebo dokonce o prodeji nemocnice. Upozornil na to Český rozhlas Pardubice.

Personál neví, co bude

Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) už dříve řekl, že podle něj nefunguje komunikace mezi vedením nemocnic a personálem: „Jednotliví pracovníci, ať lékaři, zdravotní sestry, nebo další personál, nevědí, co bude. Pak se přirozeně bojí, a pokud se jim jinde naskytne jiné, lepší místo, tak odchází.“

Pokud jde o převzetí nemocnice městem, nic takového oficiálně ve hře není, s Chrudimí se v systému akutní péče dál počítá, tvrdí krajská radní pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN):

„Chtěla bych ubezpečit občany Pardubického kraje, že s chrudimskou nemocnicí se i nadále počítá jako s jednou z našich pěti nemocnic akutní péče. A je dlouhodobě plánován i její rozvoj.“

Zřizovatelé nemocnice se teď chtějí soustředit hlavně na to, aby se podařilo sehnat nové zaměstnance a stav personálu doplnit.