,Zbytečně riskují.‘ Pacienti na covidových odděleních jsou většinou neočkovaní a patří mezi mladší ročníky

Nemocnice napříč Českem přidávají další covidová lůžka. Mnohdy je to na úkor neakutní péče. To je případ i regionů, kde zatím není epidemická situace nejhorší v zemi. Například i Oblastní nemocnice Jičín v Královéhradeckém kraji teď už opět eviduje nárůst pacientů s koronavirem. Zdravotníci navíc tuší, že následující týdny budou ještě náročnější. Jičín 15:43 22. listopadu 2021

Také tady zdravotníci zažívají už pátou vlnu epidemie koronaviru. Ze zkušeností přitom vědí, že se počet hospitalizovaných projevuje později než nárůst nakažených (ilustrační foto)

„Začalo to teplotou kolem 39 stupňů Celsia. Snažil jsem se to srazit léky. Podle doporučení obvodního lékaře jsem zůstal doma a snažil se to vyležet. Vzhledem k tomu, že se to nezlepšilo, ale bylo to jen horší, tak jsem teď tady. Bylo to kritické, měl jsem problém s dýcháním,“ říká pacient primářovi jičínského ARO oddělení Radku Majurčinovi.

Poslechněte si celou reportáž Ondřeje Vaňury

Právě na tomto oddělení jsou lidé v těch nejtěžších stavech. Tento muž dokáže se zdravotníky komunikovat, jiní jsou ale v umělém spánku.

„Za poslední tři dny se tady otočili ještě dva další. Ale aktuálně tady leží pět pacientů. Z našeho pohledu to vypadá nepříznivě, protože jsou to ročníky 1974, 1971, 1970, 1961, 1960,“ popisuje aktuální stav covidových pacientů primář Majurčin.

„V necovidových dobách tady máme lidi o 20 až 30 let starší,“ tvrdí Majurčin.

„Mezi nimi jednoznačně převažují neočkovaní, všech pět. Je to pro ně zbytečné riziko. Může nás to mrzet a zatěžovat nebo vyvolávat pocity marnosti, že děláme něco, co bychom třeba nemuseli. Jim to ubírá potenciálně roky života. Tím, že jsou takhle mladí, tak mají před sebou 20 nebo 30 let kvalitního života a téměř jistě se dá říct, že ne všichni z těch pěti se dožijí těch dalších desítek let, protože pravděpodobně to onemocnění v tuhle chvíli nepřežijou,“ podotýká Majurčin.

Vytížení personálu

Také tady zdravotníci zažívají už pátou vlnu epidemie koronaviru. Ze zkušeností přitom vědí, že se počet hospitalizovaných projevuje později než nárůst nakažených. Takže se připravují na další perné týdny, říká zdravotní sestra Jitka Krulichová.

„Spíš se přikláníme k tomu, že se to oddělení opět uzavře a bude celé covidové a že do Vánoc budeme zase chodit jen do práce a domů tak jako v loni. Musíme to tak brát, jsme zdravotníci. Smíření, co nám zbývá jiného. Vidím ve svém okolí, že respekt z covidu už není. Vypadá to, že čeká nás to samé co v loni. Ta nálada trochu rozmrzelá je, že si za to jako společnost můžeme sami a bohužel nás se to pak dotýká nejvíce,“ líčí Krulichová.

Do konce roku už nezbývá mnoho týdnů. Co ale zdravotníkům zbývá, tak to jsou dny nevyčerpané dovolené. Už teď je jisté, že si volno vybrat nestihnou. Na to tady ale při péči o covidové pacienty nikdo nemyslí.