Lůžka v nemocnicích budou, zdravotnictví to při zapojení všech sil bude zvládat, tvrdí epidemiolog

Dušek: Dnes by bylo problém i reprodukční číslo 1, nakažených je hodně. Nejdůležitější je chránit seniory

Pokud by to takto pokračovalo dál, druhá polovina října by mohla skončit až 250 000 nově nakaženými, říká Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.