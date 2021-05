‚V rozporu s podmínkami.‘ Liberecký kraj podal předžalobní výzvu kvůli ‚klikačce‘ o miliardy

Liberecký kraj podal na ministerstvo pro místní rozvoj předžalobní výzvu. Vadí mu, že se o dotacích z programu REACT-EU minulý týden rozhodovalo podle rychlosti kliknutí počítačovou myší. Žádá vyhlášení nové výzvy s rovnými podmínkami. Pokud to do konce měsíce resort neudělá, je kraj připraven obrátit se na soud. Novinářům to řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Praha 12:44 13. května 2021