Konec akutní chirurgické péče. Nemocnice Frýdlant, kde se otrávilo devět lidí, omezuje své služby

Nemocnice Frýdlant přestane zajišťovat akutní chirurgickou péči, v pátek zavírá akutní lůžka chirurgie a gynekologie. Pacienti budou muset do Liberce. Mezi svátky budou ve Frýdlantu fungovat jen ambulance. Na dotaz ČTK to ve čtvrtek řekla mluvčí nemocnice Dita Fuchsová. Frýdlant 12:52 20. prosince 2018

Už dříve nemocnice oznámila, že akutní péči od roku 2019 zajišťovat nebude, nabízet chce jen plánované operace. Tomu ale brání uzavření operačních sálů kvůli nedávné otravě krve u devíti operovaných pacientů. Jeden je stále ve vážném stavu na ARO v Liberci.

Nemocnici Frýdlant provozuje firma EUC (dříve Euroclinicum), která ji koupila v roce 2013. O dva roky později kvůli nedostatku lékařů uzavřela nemocnice lůžkové interní oddělení a přeměnila ho na lůžka následné péče.

Od dubna 2016 přestala ve Frýdlantu fungovat akutní interní ambulance a nemocnice od té doby zajišťovala jen pohotovostní službu. Tu od letošního července převzala Krajská nemocnice Liberec a místní praktičtí lékaři. Teď končí i akutní chirurgie. Ještě před pěti lety mělo zařízení 126 lůžek, dnes jich zůstává 80. Z toho je ale 35 akutních, včetně lůžek JIP, od soboty tak bude fungovat jen 45 lůžek následné péče.

Další omezení péče pro 25 000 obyvatel Frýdlantského výběžku se nelíbí místním samosprávám, ani Libereckému kraji, který už před dvěma lety projevil zájem nemocnici od EUC koupit. „Ten proces by měl být co nejrychlejší,“ řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Kraj, město Frýdlant, Nemocnice Frýdlant a Krajská nemocnice Liberec podepsaly memorandum o zajištění péče na Frýdlantsku. Auditorská firma Bene Factum by měla zpracovat ocenění nemocnice. „Věřím, že bychom ho mohli nejpozději na konci února mít,“ řekl hejtman. Kraj by rád, aby nemocnici do poloviny roku převzala Krajská nemocnice Liberec, která slíbila ve Frýdlantu obnovit akutní čtyřiadvacetihodinovou péči.

Krajská nemocnice Liberec bude kupovat jen společnost, která nemocnici ve Frýdlantu provozuje. Areál patří městu. Jak hodnotu nemocnice ovlivnila nedávná otrava u devíti z 16 pacientů operovaných od 26. do 28. listopadu, není zatím jasné.

Otravu vyšetřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Příčina otravy se stále zjišťuje. Testy ukázaly, že příčinou nebyly inhalační anestetikum ani chemické přípravky, které se používají k dezinfekci. V jedné z lahviček s anestetikem Propofol, které se aplikuje nitrožilně, byl ale prokázán acinetobacter. Je to bakterie, která se vyskytuje i v zevním prostředí, u oslabených lidí však může vyvolat zápal plic, zánět či otravu krve. Stejná bakterie byla v jednom z krevních vzorků od postižených pacientů.