Nemocnice jsou připravené na další vlnu koronaviru. Je potřeba změny legislativy, říká Vojtěch

V posledních dvou týdnech v Česku každý všední den přibývají stovky nakažených koronavirem. Zdravotníci tvrdí, že jsou na případný nápor nemocných při další vlně koronaviru připraveni. Nemocnice hlásí, že už mají dost zkušeností, léků i přístrojů. Vyplývá to z vyjádření vedení zařízení pro Radiožurnál. Pořád ale chybí dostatečná proočkovanost populace a mezery jsou i v legislativě pro boj s pandemií covidu-19. Praha 13:08 16. září 2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že je nutné upravit pandemický zákon. To už ale do říjnových voleb sněmovna nestihne. K dosažení plánované proočkovanosti by pak muselo mít ukončené očkování ještě zhruba půl milionu dospělých.

„My bychom chtěli samozřejmě dosáhnout proočkovanost 70 procent dospělé populace,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v květnu pro televizi Nova. O měsíc později v to samé doufal i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Pokud se nám podaří ta sedmdesátiprocentní proočkovanost, tak si myslím, že to zvládnout lze. I Evropa si dala cíl těch 70 procent proočkovanosti a těch chceme dosáhnout v září,“ uvedl tehdy Vojtěch.

V polovině září má však zatím ukončené očkování jen 55 procent české populace. Stanovený cíl je ale pořád daleko, připouští Vojtěch. „Cílem je ještě aspoň o těch pět až osm procent tu proočkovanost (nad 16 let) zvýšit. Určitě budeme dále dělat všechno pro to, aby se proočkovanost zvýšila, byť je to čím dál složitější,“ říká.

Potíže jsou také s legislativou pro boj s pandemií. Nejvyšší správní soud zrušil už několik nařízení vydaných na základě takzvaného pandemického zákona. Podle Vojtěcha by bylo potřeba normu novelizovat. „Je jasné, že do voleb to určitě reálné není. Musíme pracovat s tím, co máme, ať je to ten takzvaný pandemický zákon, nebo zákon na ochranu veřejného zdraví,“ vysvětluje.

Nemocnice jsou připraveny

Nemocnice naopak hlásí, že jsou po zkušenostech z minulosti na případnou další vlnu připravené. „My v této chvíli už tvořit covidové jednotky nebudeme. Pokud budou covidoví pacienti, a doufáme, že vzhledem k množství naočkovaných to nebude takové drama, tak je budeme hospitalizovat na standardních lůžkových odděleních, kde budeme využívat jen bariérová opatření, tzn. ochranné obleky, respirátory. Chceme se k tomu opravdu chovat jako ke klasické silné infekci,“ říká kandidát za ČSSD do sněmovny a ředitel pražské Nemocnice Motol Miloslav Ludvík.

Dlouhodobým problémem nemocnic je podle Ludvíka nedostatek zdravotních sester. Jen v Motole jich chybí více než sto. Více by jich uvítalo například i zařízení ve Slaném. Tam v lednu příliv pacientů s britskou mutací koronaviru nemocnici zcela ochromil. Na další možnou vlnu je prý nyní připravená dobře.

„V tuto chvíli máme v rámci našeho oddělení připraveny tři pokoje pro nějakých devět pacientů. Nechali jsme i stavební úpravy, takže ve chvíli, kdy by ten počet nakažených rostl, můžeme celé jedno oddělení předělat na covidové,“ uvádí ředitel nemocnice ve Slaném Štěpán Votoček.

Ředitelé nemocnic zároveň potvrzují, že mají dostatek přístrojů i zásob léků proti covidu-19.