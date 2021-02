Tendence je zřejmá, pacientů ubývá, ale pomalu, říkají sestry z jednotky intenzivní péče v Kadani

Počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 v nemocnicích od konce ledna pomalu klesá. Co se ale téměř nemění, je počet pacientů na intenzivních lůžkách, kterých je pořád kolem jednoho tisíce. S tím se ale až na výjimky, jako jsou třeba nemocnice v Chebu nebo Sokolově, dokážou zdravotnická zařízení vyrovnat vlastními silami. Týká se to i těch menších zařízení. Jednou z nich je městská nemocnice v Kadani na úpatí Krušných hor. Reportáž Kadaň 7:01 9. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucie Vorlíková u pacienta na JIP | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme plní skoro pořád a jako na každé JIP i u nás je to nárazové. Teď jsme odeslali jednoho ventilovaného pacienta do Chomutova. Z deseti lůžek je volné jenom jedno,“ popisuje Radiožurnálu vrchní sestra kadaňské jednotky intenzivní péče Pavlína Svobodová na chodbě, která je plná různého materiálu – „aby ho měly sestry po ruce“.

Ze sesterny je průhled přes sklo k lůžku, kde leží pacient na přístrojích, ale bez covidu. Právě od něj vychází 19letá sestřička Lucie Vorlíková. Studuje vyšší zdravotní školu a je tu zaměstnaná na půl úvazku už skoro rok.

„Mám tak do deseti služeb za měsíc. Když se musím připojit online do školy, sloužím o víkendu,“ vysvětluje.

Už to bude rok, co je studentka Lucie Vorlíková na brigádě v kadaňské nemocnici | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Studentka slouží na různých odděleních, kde je potřeba, a to včetně covidových. Prý si na to zvykla tak, že jí ani skafandr nepřekáží. „Cítím se v tom hezky,“ směje se tmavovlasá dívka.

Reportér Českého rozhlasu: Nemocnice a záchranka fungují perfektně. Jako jediné v celém systému Číst článek

Kromě studentek pomáhají v nemocnici dobrovolníci, hasiči a do pátku tu bývalo i šest vojáků. „Požádali jsme o další,“ říká hlavní sestra Monika Grof.

Současnou situaci vidí jako výrazné zlepšení oproti předchozím týdnům především kvůli tomu, že poklesla nemocnost sester i dalšího personálu. „Tendence je zřejmá, pacientů ubývá, ale pomalu. Vždycky je to taková vlnka nahoru dolů. Pořád jsme připraveni znovu otevřít další covidovou jednotku,“ přidává.

Do hovoru se zapojuje i náměstkyně pro léčebnou péči a primářka pediatrie Patricie Kotalíková. Podle ní je situace lepší i kvůli tomu, že se zdravotníci naučili s epidemií lépe vycházet: „Všichni už vědí, co to obnáší. I práce s pacienty je rutinnější. Ze začátku nás omezoval strach. Chytnu to, nechytnu to, nakazím rodinu… Už jsme klidnější.“

Klid díky očkování

Stejně jako v jiných nemocnicích i v Kadani spoléhají na očkování. Monika Grof odhaduje, že je naočkovaná více než polovina zaměstnanců s tím, že řada lidí prodělala v uplynulých měsících covid, a tak si na očkování mohou počkat.

„Máme připraveno vakcinační centrum, kde jsme schopni postupně proočkovat celou Kadaň,“ tvrdí hlavní sestra.

Někteří zdravotníci už dostali i druhou dávku, a to jim také přináší víc klidu. „Sice můžeme virus přenášet dál, a můžeme se zřejmě i nakazit, ovšem průběh nemoci bude slabší. Takže určitě mám lepší pocit, ale chráníme se normálně dál,“ komentuje vrchní sestra jednotky intenzivní péče Pavlína Svobodová.

Spousta materiálu je na chodbě. Sestry ho pak mají alespoň po ruce. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Zázraky ale zatím nečeká. „Byla bych strašně ráda, aby už to skončilo. Aby už to byla poslední vlna. Jenže ona vždycky ta vlna přijde zpátky. Čekám to zase. Takže jsme nachystaní a nebudeme překvapení.“

Kadaňská městská nemocnice s okresní působností má k dispozici 200 lůžek. Pracuje tu 600 lidí. V tuto chvíli má kromě covidové části jednotky intenzivní péčezřízené i jedno covidové oddělení, přitom ještě na konci roku tu měli tři.