Ochota dodržovat opatření klesá, lidé potřebují slyšet i něco pozitivního, říká ředitel kolínské nemocnice

Nemocnice v Česku jsou už několik týdnů na hraně svých kapacit. Nejhorší je situace na jednotkách intenzivní péče - v celé zbývá okolo 600 lůžek, z toho ale jen zhruba 170 je určených pro covidové pacienty. „Cesta vede přes očkování. Kromě něj je třeba dodržovat i očkování, i pokud už lidé vakcínu dostali," řekl Radiožurnálu ředitel kolínské nemocnice a místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Chudomel. Praha 10:53 17. února 2021

Jak jste na tom s lůžkovými kapacitami přímo v Kolíně? A jaká je situace ve Středočeském kraji?

Máme pro covidové pacienty vyčleněno kolem 170 lůžek, včetně jednotky intenzivní péče a lůžek s umělou plicní ventilací - 120 v Kolíně a 50 v sesterské nemocnici v Kutné Hoře. V současné době máme 110 covidových pacientů a kolem 34 pacientů na JIP, 22 z nich je pozitivních. Co se týká standardních lůžek, jsme na tom po tomto víkendu poměrně dobře, i když v posledním týdnu postupně přibývá počet pacientů. Roste i podíl nemocných a pacientů na umělé plicní ventilaci.

Stojí za zhoršením situace ovlivněno i šíření britské mutace koronaviru?

Těch důvodů může být několik. Chování viru se vlivem mutací bude měnit. Do toho pozorujeme i rezignaci společnosti, která nedodržuje opatření. A mění se i klimatické podmínky. Nevíme, jestli tyto faktory napomáhají současnému množení viru, ale zdá se, že ano.

A jsou to i nejednoznačná opatření ze strany vlády – tam bych zmínil zejména bezprecedentní rozvolnění v adventním čase a antigenní testování s komentářem, že při negativitě jste zaručeně negativní. Tak to interpretovat nejde – po PCR i antigenním testu můžete být opět za dva dny pozitivní. Falešná negativita tak může být kontraproduktivní.

Co byste z pozice místopředsedy Asociace českých a moravských nemocnic rád slyšel od ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO)?

Chápu, že situace je složitá. Na druhou stranu trvá dlouho a ochota dodržovat restriktivní opatření klesá. To je jednoznačné. Mělo by ale zaznít i něco pozitivního.

Mluvíme o světlu na konci tunelu ve smyslu očkování, ale na cílové rovince je vám ve vytrvalostním závodě většinou nejhůř. Právě to světlo vás nakonec donutí doběhnout a až pak se vám uleví.

Chtěli bychom vidět vylepšení vládní očkovací strategie, protože nejsou jasně známí distributoři, zapojit praktiky a přestat se soutěžením, které očkovací místo naočkuje více lidí. Není to úplně důstojné. Chápu, že sledovat se to musí a je v zájmech zdravotníků, abychom očkovali co nejrychleji, protože tím se zbavíme velké zátěže.

Rád bych upozornil i na to, že v úřadové vyhlášce jsou sníženy úhrady za pacienty na standardních lůžkách, kteří mají covid, a postihuje to i léčebny dlouhodobě nemocných, u nichž nedochází ke zvýšení sazby za ošetřovací den. A protože akutní lůžka neprodukují tolik pacientů vhodných pro hospitalizaci na LDN, snižuje se jejich obložnost.

Je něco konkrétního, co by vláda a ministerstvo zdravotnictví mohli udělali, aby se nemocnicím ulevilo?

Snaží se o to rok a zatím se to nedaří. Nechci říct, že všechno, co se děje, je špatně. To určitě ne. Situace je složitá a cesta vede přes očkování. Je ale potřeba kromě masivního očkování i dodržovat opatření. Nemělo by to automaticky znamenat, že jsem-li naočkován, nemusím restrikce dodržovat. Plédoval bych i za nasazení praktiků do procesu očkování. Sami nás oslovují, chtějí s tím začít a hodně by to zlepšilo situaci.

Kolik pacientů během dne čekáte?

Denní obrat za úterý bylo 19 přijatých a 19 propuštěných pacientů. To je důvod, proč jsme schopni počet pacientů udržet na zatím zvládnutelné úrovni.