Hejtmani i asociace nemocnic se bouří proti ‚klikačce‘ o miliardy. Nepochopili situaci, tvrdí ministerstvo

Vteřiny rozhodly o tom, zda nemocnice získají finance z evropského programu REACT-EU. Většina z nich se na událost chystala, přesto neuspěla. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž soutěž uspořádalo formou „kdo rychleji klikne, vyhraje". Situaci chce řešit asociace nemocnic i hejtmani. „Buď dosypou peníze, nebo to zruší," míní liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Podle resortu ale uchazeči jen nepochopili situaci. Praha 5:00 13. května 2021

18,4 miliardy korun. Tolik může Česko získat z evropského programu REACT-EU. Cílem je posílení zdravotnictví a snížení dopadů koronavirové pandemie.

Na nemocnice i rakovinu Unijní program REACT-EU má sloužit jako pomoc při zotavování z koronavirové krize. Na posílení zdravotnictví z něj může Česko získat 18,4 miliardy korun. Peníze mají být využity podle předchozích informací ministerstva pro místní rozvoj na modernizaci nemocnic, hygienických stanic, na péči o pacienty s rakovinou či pro seniory. První žádosti bylo možno začít podávat od 5. května a podle webu úřadu budou následovat ještě dvě výzvy od 14. a od 25. května. V první výzvě je možné získat peníze na rozvoj a modernizaci pracovišť - ať už jsou to jednotky intenzivní péče nebo třeba anesteziologická a resuscitační oddělení. Ze záchranného balíčku ale půjdou peníze i na nákup techniky a přístrojů - tedy třeba na pořízení magnetické rezonance, rentgenů, operačních lůžek nebo i těch pro plicní ventilaci. Zapojit se do programu mají možnost i hygienické stanice, které můžou získat peníze na laboratorní přístroje. Poslední třetí výzva pak cílí na rozvoj laboratorních kapacit a infektologických pracovišť nemocnic.

Jenže ministerstvo pro místní rozvoj vyřešilo soutěž o evropské miliony netradičně - „klikačkou“. Jednotlivé nemocnice se tak minulý týden ve středu chystaly, že přesně ve dvě hodiny odpoledne musí odeslat zamýšlené projekty.

To většina z nich udělala, rozhodovaly ale sekundy. „Nad čarou“ tak podle předběžných výsledků skončilo jen 44 nejrychlejších nemocnic, jak uvedl server Seznam Zprávy.

Na událost se přitom nemocnice pečlivě připravovaly, jako například Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Ta nechala odkliknutí na agentuře, která pro ni přihlášený projekt zpracovávala. „Oni nám poslali tabulku s časy, podle které nám to uniklo asi o dvě vteřiny,“ mrzí šéfa nemocnice Romana Mrvu.

Hodiny i zkušenosti

V jiných krajích řešili situaci víc „vědecky“. Například na Pardubicku o úspěch bojovali přímo v sále zastupitelstva, kde byly k dispozici i atomové hodiny. Ty mají ukazovat naprosto přesný čas.

„Všichni z jednotlivých přihlášených stanic sledovali, kdy uplyne stanovený čas. V té chvíli každý fyzicky klikl a vyčkávali jsme na zpracování veškerých dat,“ popsal pro iROZHLAS.cz pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD). Tamní nemocnice podle předběžných výsledků protlačila mezi 44 nejlepších dokonce dva projekty. Do „klikání“ se tam celkem zapojilo přibližně 40 lidí.

Úspěšná byla také brněnská nemocnice Sv. Anny, jejíž ředitel Vlastimil Vajdák působí jako náměstek ministra zdravotnictví. Podle mluvčí Dany Lipovské k tomu stačily čtyři počítače přímo v nemocnici a několik zkušených pracovníků z místního Mezinárodního centra klinického výzkumu.

„Měli jsme velkou obrazovku, na níž běžel čas. Tam jsme měli čtyři zaměstnance, kteří čekali na 14. hodinu a co nejrychleji klikli,“ sdělila Lipovská.

S nejvíce žádostmi pak uspěla Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kterou vedl před nástupem do funkce ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Jak se jí podařilo třikrát úspěšně „odkliknout“? Na to její mluvčí Tereza Romanová i přes urgence neodpověděla.

Řada špitálů ale odešla z „ministerské klikačky“ s prázdnou. Třeba pražské Fakultní nemocnici Bulovka se nezadařilo ani přes odborné rady z Českého vysokého učení technického. „Byli jsme mimo nemocnici na místě s velmi rychlým připojením k internetu, žádost byla podávána z jednoho počítače,“ popsala strategii mluvčí Simona Krautová.

Hejtmani chtějí situaci řešit

Pravidla, která ministerstvo pro místní rozvoj nastavilo, se nelíbí hejtmanům. A situaci chtějí řešit. „S vládou jsme se shodli, že co nejdříve svoláme radu Asociace krajů. Většina krajů byla proti tomu,“ popsal karlovarský hejtman Petr Kulhánek (STAN). V jeho kraji byla úspěšná jen nemocnice Sokolov.

Zcela ostrouhali v Libereckém kraji. Podle tamního hejtmana Martina Půty jsou aktuálně na stole dvě možnosti: „Buď dosypou významně více peněz, nebo to zruší a vypíšou znova s nějakou větší účastí ministerstva zdravotnictví.“ Na konci minulého týdne už kvůli tomu poslal dva dopisy, jeden ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové (ANO), druhý premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Nulovou úspěšnost mají také nemocnice na Vysočině, i její hejtman Vítězslav Schrek (ODS) v pátek kontaktoval ministryni dopisem. „Informace jsou velmi nejasné. Jsme přesvědčeni o tom, že to neřeší situaci, kterou to řešit mělo. Budeme to řešit s dalšími hejtmany i s ministerstvem,“ plánuje. Koalice SPOLU chce kvůli rozdělování peněz uspořádat dokonce mimořádnou schůzi sněmovny. Konat by se měla 26. května.

Naopak pardubický hejtman Netolický upozorňuje, že se výzva chystala dlouho - od loňského července. „Rozumím tomu, že jsou někteří kolegové nespokojení. Ale domnívám se, že výzva byla dostatečně diskutována,“ uvedl. Řešením by podle něj mělo být spíš přidání peněz, aby vyšly i na „projekty pod čarou“.

Nepochopení?

Reakci už připravuje také Asociace českých a moravských nemocnic. „Připadá nám to neférové a organizačně naprosto nepřipravené. Připravíme reakci a budeme se snažit, aby se situace řešila. Máme domluvenou schůzku s právníky ke konci týdne. Nevím, zda to bude žaloba, nebo ne,“ nechtěl spekulovat její předseda Eduard Sohlich.

Zásadní problém vidí v tom, že výzva nevěnuje dostatečnou pozornost takzvaným páteřním nemocnicím. „Minimálně těm, které mají urgentními příjmy. Zvláštní kategorií jsou nemocnice s následnou péčí. Primárně jsme ale byli informováni o tom, že se vše nebude týkat fakultních nemocnic, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ stěžuje si Sohlich.

Podle ministerstva pro místní rozvoj nicméně došlo jen k „nepochopení a nedorozumění na straně uchazečů“. K času se totiž podle mluvčího Viléma Frčka přidají ještě dvě desítky dalších kritérií.

„Důrazně upozorňujeme, že čas podání projektu je až tím úplně posledním kritériem v případě, že hodnocené projekty projdou ve všech hodnocených kritériích jako je potřebnost, proveditelnost, efektivnost, účelnost a tak dále. Toto je určitou daní za transparentnost – všichni aktéři požadovali, abychom se co nejvíce obešli bez subjektivních kritérií,“ uvedl mluvčí.

Server iROZHLAS.cz zaslal dotazy také tiskové mluvčí ministerstva zdravotnictví Janě Schillerové. Do vydání článku však neodpověděla.