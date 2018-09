Přehled tisku: nedostatek lékařů ohrožuje provoz nemocničních oddělení a na kolejích chybí místa

Deník

Některé nemocnice kvůli nedostatku lékařů a sester omezují provoz oddělení nebo je rovnou zavírají, všímá si toho regionální Deník. Podle Asociace českých a moravských nemocnic se to týká až 38 % nemocnic. Pacienti kvůli tomu musí déle čekat na operace nebo za ošetřením cestovat. Nejčastěji se omezuje provoz interních a chirurgických oddělení. Problémy s obsazením lékařských a sesterských směn bývají taky v porodnicích. V Česku chybí víc než tři tisíce lékařů, tedy asi 15 procent stávajícího personálu. Sester by bylo potřeba asi o osm procent víc.

Mf Dnes

Na vysokoškolských kolejích v Česku chybí místa, píše MF Dnes. Přestože na vysoké školy teď nastupuje méně lidí, kolejím nestačí kapacity. Můžou za to drahé nájmy v soukromí, na které studenti nemají peníze. Opět tak chtějí více využít kolejí. Největší počet neúspěšných žadatelů je v Praze, kde je i nejdražší ubytování v soukromí.

E15

Praha má celosvětově nejhustší sít obchodů a bankomatů s bitcoiny, přečtete si o tom v deníku E15. V Praze je podle statistiky portálu Coinmap celkem 160 míst, kde virtuální měnou zaplatíte nebo si ji směníte. V celém Česku je takových míst 450. Za bitcoiny se dá v Praze najíst, přenocovat, ale taky si třeba najmout právníka. K nárůstu popularity bitcoinu v Praze napomohla řada projektů, které zároveň šířily povědomí o kryptoměnách mezi širší veřejnost.

Hospodářské noviny

Dětem z dětských domovů chybí péče psychologů. Hospodářské noviny zjistily, že psychologa zaměstnává jen 14 procent dětských domovů, většinou na částečný úvazek. Domovům totiž na terapeuty nebo cesty za nimi chybí peníze. Třeba v Ústeckém kraji je 17 dětských domovů, ale ani jeden nemá psychologa na plný nebo částečný úvazek. Vlastního terapeuta nemají ani děti z domovů v Libereckém kraji nebo třeba na Vysočině a v dalších krajích.

Právo

Lidské životy by mohla zachraňovat játra z prasat, informuje deník Právo. Čeští lékaři z Plzně vyvíjejí unikátní metodu transplantace, při které by člověk místo lidských jater dostal ta prasečí. Dárci tohoto orgánu totiž chybí. Novinka by se v praxi mohla objevit odhadem za 15 let. Metoda plzeňských lékařů spočívá v tom, že nejdřív odeberou játra vybranému praseti. Pak je pomocí speciální pumpy a roztoků zbaví všech buněk - tím získají takzvanou mezibuněčnou hmotu, kterou vzápětí osídlí různými typy buněk z jater člověka, který nový orgán dostane.