Ať na dětské zubní pohotovosti slouží všichni zubaři v Praze, my jim dáme ordinaci, říká šéf Motola Ludvík

V lednu skončila ve Fakultní nemocnici v Motole poslední dětská zubní pohotovost v Praze. Ředitel nemocnice Miloslav Ludvík navrhuje, že pohotovost může fungovat dál, pokud do ní pošle lékaře pražský magistrát. „Při dvanácti lidech točit ještě kromě jejich vlastní práce i zubní pohotovost skoro nejde. Nemáme problém poskytnout plně vybavenou ambulanci, pokud magistrát sežene zubaře a sestru na 365 dní v roce," říká v pořadu K věci. Praha 0:10 24. března 2023

Letos se ve vaší Fakultní nemocnici v Motole začne stavět Národní onkologické centrum. V čem bude unikátní? Jak to pacienti pocítí?

Vždycky říkám, že rakovina, zhouba lidstva, největší civilizační choroba, se čím dál tím víc blíží k takzvané personalizované medicíně. Dnes v těch nejšpičkovějších světových centrech vám zkouší na nádor všechno možné. Ne že už by vás vyléčili standardní léčbou, dávají vám léky a podobně.

Například v Portugalsku, kde mají vynikající onkologické centru, vezmou buňky vašeho nádoru, dají je akvarijním rybičkám a na těch rybičkách zkouší různé typy léčby, aby na ten nádor zabrali. Je to velmi individualizovaná, velmi personalizovaná medicína, která v Česku zatím dostupná není.

Ale až bude dobudováno toto centrum, které současně vznikne i v Brně, tak tato personalizovaná medicína bude možná i v Česku. A to včetně studií ve druhé klinické fázi, kam zpravidla bývá zařazeno třeba 10 až 50 pacientů na celé planetě a zkouší na ně úplně nové léky. To se zatím v Česku neděje, ale v novém centru to možné bude.

Jak těžké bude pro pacienty se do takového centra dostat?

Onkologická péče v Česku je velmi dobře organizována. Dokonce bych řekl, že je jedna z nejlépe organizovaných v Evropě. Ve chvíli, kdy vám zjistí podezření na nádor, tak vy se přes takzvané regionální onkologické skupiny dostanete do komplexních onkologických center, kterých je dnes v Česku 14, myslím.

Tam dost dobře kvalifikovaní odborníci zkonstatují, že si s tím vaším nádorem umí poradit, anebo neumí. A pokud neumí, tak by potom mělo následovat právě Národní onkologické centrum, která budou dvě.

Také tam budou patřit určité skupiny nádorů, které jsou velmi specifické a je jich třeba 100 na milion obyvatel.

Stavba onkologického centra má stát zhruba za 3,5 miliardy korun bez DPH. Jakou komplikaci představuje současná inflace?

To uvidíme. Teď je vypsaná zakázka, takže uvidíme, kdo se nám na tuto vypsanou částku, přihlásí.

Stavba má být dokončená v prvním kvartále roku 2026. Co se stane, když se to nestihne?

To bude obrovský průšvih, protože to je financováno z Národního plánu obnovy. A v něm platí jeden za všechny, všichni za jednoho. Takže pokud se nestihne jeden jediný projekt z tohoto balíku, kde jsou i dálnice, železnice a všechno ostatní, tak padá pro celou Českou republiku možnost čerpat 170 miliard korun.

Myslím, že nikdo z nás to nebude chtít zkusit, takže budeme všichni pod hodně velkým tlakem, aby se to stihlo.

Motol byl pro výstavbu onkologického centra vybrán, protože měl povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jaké tam tedy budou přístroje, že je potřeba takové povolení?

Lineární urychlovače, ale ty už máme i dnes. Měli jsme platné územní rozhodnutí. O téhle stavbě rozhodlo někdy na konci roku 2021 a všichni víte, jak dlouho trvá stavební řízení v Česku. Takže původně si mysleli, že to postaví nemocnice Vinohrady, ale pak zjistili, že nemají šanci, protože nemají to povolení ani územní rozhodnutí nemají.

A jediný, kdo měl vydané a platné územní rozhodnutí, byl Motol. Ono to na nás tak trochu nechtěně spadlo právě z tohoto důvodu.

Jste rád?

Ano. Na jednu stranu jsem rád, na druhou stranu už snad ani víc zešedivět nemůžu. Tak snad to nějak dopadne.

Je výhoda být skoro čtvrtstoletí ředitelem jedné nemocnice?

Je. Právě proto, že máte dost velké zkušenosti třeba s investiční výstavbou. Protože ve státním a tuplem ve zdravotnictví není jednoduchá. To je strašně složitá věc. Navíc s tím, že Motol se nikdy při žádné rekonstrukci nezavřel. To je evropský unikát.

My všechno umíme dělat za provozu a za pochodu, což není tak jednoduché. Ale umíme to. A ty téměř čtvrtstoletí zkušenosti v tom hrají nemalou roli.

Ambulance bez zubařů z Motola

V lednu skončila ve vaší nemocnici poslední zubní pohotovost pro dětské pacienty v Praze. Proč jste se tak rozhodli?

My máme kliniku stomatologie, která dělá stomatochirurgii, maxilofaciální chirurgii. Klasický případ je, že dítě jde na kole, špatně zabrzdí nebo přepadne přes řídítka a spadne na obličej. Úplná devastace. Tam musí nastoupit chirurg, který ten obličej, který je někdy rozbit opravdu moc, dá zase dohromady. Také to jsou autonehody nebo těžké onkologické záležitosti.

A na tohle já mám 12 lékařů. Ti se starají opravdu o tyhle případy. A teď si vezměte, že k tomu byla zubní pohotovost. Při dvanácti lidech točit ještě navíc kromě jejich vlastní práce i zubní pohotovost skoro nejde.

Já jsem tehdejšímu primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) říkal, v Praze má 2200 zubařů. Já jich mám 12. Proč proboha tuto službu musí poskytovat fakultní nemocnice, která je superspecializovaným centrem a nedělají to normální, standardní zubaři?

Alexandra Udženija (ODS), současná náměstkyně primátora, prohlásila, že je s vámi v jednání, že se to dobře vyvíjí a že by se mohla pohotovost obnovit.

Paní náměstkyně u mě byla. Já jsem jí říkal, že nemáme problém poskytnout plně vybavenou ambulanci. My do ní ale potřebujeme lidi. To znamená, že pokud magistrát sežene zubaře a sestru na 365 dní v roce, tak já nemám vůbec žádný problém to znova obnovit.

Magistrát rozdává zubařům registraci. Kdyby si to mezi sebou rozebrali a každý z nich vzal jedno odpoledne od čtyř do desíti večer, tak na jednoho pražského zubaře vyjde služba jednou za čtyři roky. To mi nepřijde jako náročná práce.

Dětská zubní je dnes strašně komplikovaná. Za prvé proto, že polovina rodičů už chce, aby dítě bylo při zubním ušetření uspáno, což je dost šílené – kvůli všemu volat anesteziologa. Myslím, že rodiče, kteří dnes mají malé dítě, je moc nezvládají. Takže to je první problém.

Druhý problém je, že obecně zubaři odmítají dělat dětskou péči právě z těchto důvodů. Zvládejte dítě, hádejte se s rodiči. To je komplikované.

A za třetí je třeba říci, že čím dál tím víc lidí a hlavně dětí nemá vůbec zubaře. Tím pádem se pohotovost mění ve standardní zubní ambulanci a to se opravdu nedá zvládat.

Takže je to vlastně zneužívání pohotovosti.

Pokud nemáte zubaře, tak otázka je, jestli to vůbec je zneužívání.

