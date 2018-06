Soud po policejní razii uvalil vazbu na podnikatele Horáčka a exšéfku Bulovky Vrbovskou

Obvodní soud pro Prahu 5 uvalil vazbu na dva obviněné v kauze zmanipulovaných nemocničních zakázek. Podle České televize jde o podnikatele Tomáše Horáčka a exředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou. Praha 17:52 30. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severočeský podnikatel Tomáš Horáček a odvolaná ředitelka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská na snímku z roku 2016. | Foto: koláž Český rozhlas, Ondřej Golis | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Mohu potvrdit, že soud vyhověl návrhu státního zástupce a oba obviněné vzal do vazby. U těchto dvou fyzických obviněných osob bude nadále probíhat trestní stíhání vazebně,“ řekla pro Radiožurnál pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

„V případě obviněného se jednalo o koluzní a předstižnou vazbu. To znamená, že by mohl ovlivňovat svědky nebo že by mohl pokračovat v trestné činnosti,“ uvedl pro iROZHLAS.cz státní zástupce Zdeněk Matula.

„A v případě obviněné se jedná o ten koluzní důvod, to znamená, že by mohla ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky,“ doplnil.

Obvinění byli převezeni do vazební věznice na Pankráci. V případu je obviněno celkem devět lidí a dvě firmy. Severočeského podnikatele Tomáše Horáčka kriminalisté považují za ústřední postavu rozsáhlé kauzy, kterou od čtvrtka vyšetřují.

„Pokud jde o čtvrteční obvinění, tak k tomu nevypovídal. K tomu dnešnímu (sobotnímu), které se týká zakázky na úklid na Bulovce, učinil krátké prohlášení s tím, že od nikoho žádný úplatek nedostal ani mu žádný úplatek neslíbil,“ řekl pro Českou televizi jeden z Horáčkových advokátů Jiří Teryngel.

„Do usnesení jsem si podal stížnost, poněvadž gró důkazů je zachyceno v odposleších a v dokumentech. Svědecké výpovědi tu nebudou zásadní,“ dodal.

Jak již dříve informoval server iROZHLAS.cz, v případu figuruje i ředitel Nemocnice Na Františku Robert Zelenák, který se podle policie podílel na manipulacích se zakázkou na stravování.

Policisté také v sobotu podle Teryngela propustili zadrženého ředitele Nemocnice Na Bulovce Františka Nováka. Redakce se Nováka snažila během dne kontaktovat, telefon ale nebral.

Kde policisté zasahovali?

Policisté se zajímali o desítky míst v Praze, Brně a středních Čechách. Ve čtvrtek zasahovali například v Nemocnici Na Bulovce a Nemocnici Na Františku. Byli také v bezmála čtyřech desítkách domovů důchodců a dalších sociálních zařízeních.

Kde také úřadovala národní protimafiánská centrála Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Františku

39 domovů důchodců a další sociální zařízení v Praze a Středočeském kraji

Dům Andrey Vrbovské

Sídlo firmy HTS Corporate group

Kancelář firmy Veřejné zakázky s. r. o.

Kancelář advokáta Radka Jurčíka

Kancelář zdravotnické firmy B. Braun

Detektivové dorazili také do sídla zdravotnické společnosti B. Braun Medical, investiční skupiny HTS Corporate Group nebo kanceláře firmy Veřejné zakázky s. r. o.

A prohledávali i dům exšéfky Bulovky Andrey Vrbovské a domovní prohlídku provedli podle iDNES.cz také u sestry hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové z ANO.

Policisté pak podle České advokátní komory zasahovali v několika advokátních kancelářích v Praze a Brně. Mluvčí instituce Iva Chaloupková ale nechtěla být konkrétnější. „Šlo o dvě, o tři, o čtyři maximálně,“ uvedla Chalouková s tím, že informace pochází ještě ze čtvrtečního dne.

Policisté podle informací serveru iROZHLAS.cz přišli mimo jiné do pražské kanceláře Kruták Partners, v Brně pak probíhaly prohlídky v advokátní kanceláři Radka Jurčíka.

