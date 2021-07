Bulovka se konečně dočká. Vojtěch slíbil, že jí zaplatí 90 milionů za polní špitál v Letňanech

Přetahovaná o peníze pro Fakultní nemocnici Bulovka končí. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) chce, aby jí necelých 90 milionů za polní špitál v Letňanech přistálo na účtu v nejbližších týdnech. Zatím ale není jasné, kdo je proplatí. „Možná to bude kombinace peněz ministerstev financí a zdravotnictví,“ řekl šéf českého zdravotnictví v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Původní zpráva Praha 5:00 9. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fakultní nemocnice Bulovka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Báli se, že kvůli skoro 90milionové díře v rozpočtu budou muset paralyzovat plánované investice. Nakonec ale Fakultní nemocnice Bulovka dostane peníze za nevyužitý polní špitál v Letňanech zpět.

Ministr Adam Vojtěch (za ANO) totiž až teď našel řešení problému, který mu zanechali jeho předchůdci. A dospěl k závěru, který byl zřejmý: Bulovka dostala zřízení nemocnice od ministerstva příkazem, proto by se jí miliony vrátit měly. „Je to tak spravedlivé a správné,“ řekl pro server iROZHLAS.cz.

Zatím ale neví, kde finance vezme. Nejpravděpodobnější scénář? Ze svého rozpočtu je vyplatí právě Vojtěchův resort. Stále ale doufá, že část zaplatí ministerstvo financí.

Jenže to k možnému proplácení už dříve zaujalo negativní stanovisko. „Nemocnice smlouvu podepsala za sebe. Proto by měla peníze hradit ze svého rozpočtu,“ uvedl k tomu před měsícem mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch.

Ministr zdravotnictví přesto doufá, že s ministryní Schillerovou najde společnou řeč. „Možná to nakonec bude nějaká kombinace peněz dvou ministerstev, nebo to půjde čistě z rozpočtu ministerstva zdravotnictví,“ řekl s tím, že mu k věci ministryně Schillerová poslala dopis a vyžádala si odpovědi na doplňující dotazy o projektu.

Každopádně by se Bulovka měla dočkat finanční záplaty v nejbližší době. „Bavíme se o řádu týdnů,“ slíbil ministr.

Dobrá zpráva

Ředitele Bulovky Jana Kvačka ministrovo prohlášení viditelně potěšilo: „To je super, tak to je dobrá zpráva. Je to víceméně to, co psali nedávno mně z ministerstva zdravotnictví - že cestu mají nalezenou, peníze na to jsou a neměl by být problém je v dohledné době zaplatit.“

Už dříve serveru iROZHLAS.cz vylíčil, že by kvůli chybějícím penězům musela nemocnice výrazně škrtat.

„Je to pro nás obrovská částka a řadu věcí jsme kvůli tomu v nemocnici nerealizovali. Máme nějaký plán rekonstrukcí, nákupů přístrojů. To bychom museli radikálně revidovat, kdybychom peníze nedostali. Zkrátka bychom na to neměli,“ popsal Kvaček.

Špitál řeší policie

Celkově stálo zřízení polní nemocnice v Letňanech Fakultní nemocnici Bulovka 88,2 milionu korun. Jen za pronájem prostoru od 18. října 2020 do 19. února 2021 zaplatila více než 74 milionů korun. Šéf Bulovky Kvaček podle svých slov vyzýval už v prosinci, aby ministerstvo zdravotnictví zbytečný projekt ukončilo.

Příprava provozu zdravotnického zařízení polní nemocnice v Letňanech na Výstavišti pro pacienty s covidem-19. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Opakovaně jsme na to prostřednictvím dopisů upozorňovali. Nakonec se to povedlo až o něco později, než jsme chtěli. Ale my jsme to pořád brali tak, že jsme jenom takový správce. Že jde jen o průtok peněz přes nás,“ řekl serveru iROZHLAS.cz už dříve Kvaček.

Letňanskou polní nemocnicí se navíc zabývá policie. Podle Seznam Zpráv ji v dubnu začala prověřovat Národní centrála proti organizovanému zločinu, která si vyžádala některé dokumenty.

O vybudování polní nemocnici v areálu letňanského výstaviště miliardáře Pavla Sehnala rozhodla vláda v říjnu 2020. Již o deset dní později se na připravený záložní špitál přijel podívat nejen tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula, ale i ministr obrany Lubomír Metnar (oba za ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO).

Sám předseda vlády však v červnu uvedl, že má nad výslednou částkou pochybnosti. „Mně se to zdálo od začátku předražené. Proč jsme nešli do O2 Universum, kdo to vyjednal? Je potřeba to prošetřit,“ kritizoval Babiš, který se tam jen pár měsíců předtím nechal fotit.