Anesteziologové na Bulovce se přou s vedením. Kvůli novému primáři nechtějí sloužit další přesčasy

Spor mezi vedením pražské Fakultní nemocnice Bulovka a jejími anesteziology stále nemá řešení. Přitom už za čtyři dny lékaři hrozí, že budou pracovat jen v běžné pracovní době od sedmé ráno do půl čtvrté. Oddělení ARO a Urgentní příjem se ale samozřejmě bez anesteziologů neobejdou ani večer nebo v noci. Na spory na Bulovce upozornil jako první Deník N.

Anesteziologové z Bulovky se před dvěma týdny postavili proti novému primáři oddělení ARO a Urgentního příjmu Josefu Školovi. Doktoři poslali řediteli Fakultní nemocnice Bulovka Janu Kvačkovi dopis, ve kterém vyjádřili pochybnosti o srpnovém výběrovém řízení. K protestu se podle Deníku N připojilo 32 ze 40 lékařů. Výběr nového primáře byl podle nich bezdůvodný a neprůhledný.

V dopise dodávají, že „dle nám dostupných a důvěryhodných informací nemá nově dosazený primář morální kredit potřebný na to, abychom ho vnímali a respektovali jako vedoucího pracovníka“.

Ředitel Kvaček na to říká, že výběrové řízení vůbec nemuselo být a ředitel nemocnice může primáře jmenovat rovnou. Školu ze tří kandidátů podle něj vybrala komise složená ze špičkových odborníků. Dodává, že Škola má výborný doporučující dopis od předsedy odborné společnosti.

Podle ředitele Kvačka bývalý primář Jakub Bala dlouho neplnil zadané úkoly a nezvládal manažerskou pozici klíčového oddělení nemocnice.

„Ze strany bývalého primáře nebyla ochota změnit organizaci práce tak, aby si například přejímali pacienty z vytížených JIPek a pomohli. Dají se zmínit i další věci. Například dlouhodobá neefektivita a hluboká ztrátovost ambulantních provozů. Byly tam poměrně nepříjemné problémy v komunikaci s velkou částí členů vedení nemocnice, přitom primář má být docela důležitý člen týmu,“ popisuje.

Většina anesteziologů ale s jeho odvoláním nesouhlasí. Jedna z lékařek pracující na oddělení, která si ale nepřála být jmenovaná, tvrdí, že tým pod vedením Jakuba Baly fungoval dobře a zaměstnanci byli spokojení.

Odmítnutí přesčasů

Na protest proti novému primáři odmítli lékaři sloužit od pondělí 2. října přesčasy. To by znamenalo, že od 15.30 do 7 ráno by v nemocnici na Bulovce nemohla být žádná operace a ani by nemohla přijímat sanitky s pacienty. Vedení proto nespokojeným lékařům nařídilo nepřetržitý provoz.

Protestující lékaři to ale akceptovat nechtějí a stále trvají na tom, aby se co nejdřív ustanovil dočasný primář oddělení ARO a Urgentního příjmu z jejich řad, a pak aby se vyhlásilo další výběrové řízení. Pokud ne, jsou nespokojení anesteziologové nadále rozhodnuti od pondělí pracovat jen v běžné pracovní době.

„Nemůžeme dát výpověď z přesčasů. Podali jsme jen oznámení, že už nebudeme nelegálně pracovat, protože zákonný limit přesčasů už máme odsloužen,“ stojí v jejich vyjádření.

Podle právníka Jana Horeckého z Českomoravské konfederace odborových svazů, který se specializuje na pracovní právo, může zaměstnavatel zaměstnancům práci v nepřetržitém provozu nařídit. Ale samozřejmě záleží, co přesně je ve smlouvě uvedeno a takto detailní informace k dispozici nejsou. Co je ale zásadní, o změně se zaměstnanec musí dozvědět včas.

„Pravděpodobně dochází ke změně rozvrhu směn. V takovém případě by zaměstnavatel měl informovat zaměstnance alespoň dva týdny předem. Pokud nemají dohodnutého něco jiného,“ upozorňuje Horecký. A čtrnáctidenní lhůtu v tomto případě vedení Bulovky nedodrželo.

Ředitel Kvaček řekl, že na začátku týdne nespokojeným lékařům nabídl, že na post primáře ARO a Urgentního příjmu vyhlásí nové výběrové řízení. Podle něj to ale odmítli a chtějí si primáře vybrat sami.

Také uvedl, že nemocnice už má nasmlouvané externí anesteziology, kteří zajistí nepřetržitý provoz oddělení i celé nemocnice. Ale dodal, že je to udržitelné jen na omezenou dobu.