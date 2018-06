Žiji zombie život, zakázky byly krystalicky transparentní, Homolce jsem zajistil prosperitu, hájil se Dbalý

Vedl jsem tým inteligentních lidí, přes jehož vůli nebylo možné tlačit mnou vybrané projekty, natož se na nich obohacovat, uvedl v závěrečné řeči před soudem exředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý, obžalovaný z korupce. Údajné úplatky při zakázkách na digitalizaci chorobopisů a nákupu gama nože Dbalý označil slovem „invence“. Posledních pět let lékař podle svých slov žije kvůli trestnímu stíhání „zombie“ život. Praha 13:45 12. 6. 2018 (Aktualizováno: 14:09 12. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Dbalý, Městský soud Praha, 8.6.2018 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Obžalobou je nám připisována invence při plánování dvou projektů. Nic takového nebylo možné,“ uvedl Dbalý a popsal systém, jakým se v nemocnici schvalovaly tendry.

Exředitel Nemocnice Na Homolce přednášel u Městského soudu v Praze závěrečnou řeč asi půl hodiny. Měl ji připravenu na několika ručně popsaných listech. Soudní senát se snažil přesvědčit, že ve své funkci nemohl ovlivňovat žádné zakázky, natož za ně brát úplatky.

'Nebylo možné se obohatit'

„Nebylo možné se při realizaci nějakého projektu obohatit,“ uvedl Dbalý s tím, že v nemocnici pracuje řada inteligetních lidí. „Nikdy jsem o žádném projektu předem sám nerozhodl, neprosadil jsem ho přes vůli ostatních spolupracovníků, to nebylo možné,“ tvrdil.

Dbalý se také pochválil za to, jak nemocnice za jeho vedení prosperovala. „Podařilo se nám zajistit ekonomickou prosperitu nemocnice, byla v pozitivních číslech, umisťovala se na předních místech v žebříčku nemocnic,“ vypočítal.

A pozitivně zhodnotil i zakázky na digitalizaci chorobopisů a nákupu gama nože, kvůli nimž je souzen. „Po pěti letech, co žiji zombie život, nemám mnoho důvodů k radosti. Chtěl bych zdůraznit, že jak za to, že se nám podařilo zrealizovat nákup gama nože, a to zcela krystalicky transparentně, že se nám podařilo výrazně zefektivnit cirkulaci zdravotnické dokumentace, na to jsem pyšný,“ řekl Dbalý.

Dbalému hrozí 10 let

Podle státního zástupce Zdeňka Matuly si však za ně vzal úplatky za desítky milionů korun. Exřediteli nemocnice kvůli tomu navrhl 10 let za mřížemi. Dbalý v závěrečné řeči na státního zástupce opakovaně útočil. Má podle něj „zcela zkreslené vidění světa a nikdy žádnou firmu neřídil, tím spíše nemocnici.“

Někdejší ředitel Homolky opět zpochybnil klíčový důkaz, svůj deník. Do něho si podle obžaloby zapisoval údaje o úplatcích, schůzkách nebo nákupech luxusního zboží. Dokument podle něj nelze vnímat jako odraz reality. „Bibli věří 2 miliardy lidí, přitom 80 procent údajů v ní je nepravdivé,“ přirovnal Dbalý.

Dbalý spodlečně s jeho někdejším náměstkem a dalším obžalovaným Michalem Toběrným podle policie dostali díky údajné manipulaci se zakázkou na digitalizaci chorobopisů úplatek bezmála 6 milionů korun. Nemocnici tím podle vyšetřovacího týmu způsobili škodu 57 milionů korun. Tendr podle policie získalo účelově vytvořené sdružení DISOL Group, z něhož pak peníze měly proudit k lékařům.

Zakázka na digitalizaci 75 milionů papírových chorobopisů probíhala již v roce 2009. Kromě Dbalého a Toběrného v této části kauzy figuruje tehdejší úředník ministerstva zdravotnictví Pavel Kocourek a předseda představenstva společnosti Holte Medical Petr Kutil. Podle obžaloby vymysleli, že tendr vyhraje jimi ovládaná firma DISOL, ale práci udělá za mnohem nižší cenu subdodavatel. Rozdíl pak měl připadnout jim. Dalším obviněným je Kutilův známý Kadlec, který se stal jediným jednatelem údajně nastrčené firmy DISOL.

Oba obžalovaní lékaři byli členy výběrové komise, na níž po otevření obálek s nabídkami zjistili, že jiná firma nabídla nižší cenu než „jejich“ DISOL. Podle vyšetřovacího týmu se tak rozhodli vyřadit ji pro nesplnění zadávacích podmínek, což se také nakonec povedlo. DISOL nakonec zakázku vyhrál s nabídkou přes 150 milionů, přitom vyřazená firma nabídla 94 milionů. Z rozdílu státní zástupce vycházel při počítání údajné škody.