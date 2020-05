Odměny v Nemocnici Na Homolce. Člen covid týmu dostane k dubnovému platu v průměru přes 60 tisíc

Vedení Nemocnice Na Homolce minulý týden poslalo zaměstnancům dopis, v němž jim oznámilo, že v dubnu bude na odměny méně peněz než obvykle. Zdůvodnilo to epidemií koronaviru, kvůli níž je chod zařízení výrazně omezen. Poté, co se obsah dopisu rozšířil na sociálních sítích, nemocnice vše korigovala: odměny budou, ale primárně pro takzvané covid týmy. Ty čítají 124 zdravotníků, kteří si na odměnách přijdou v průměru na více než 60 tisíc. Praha 6:00 9. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měření teploty při vstupu do Nemocnice Na Homolce | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pacientům s onemocněním covid-19 se v Nemocnici Na Homolce věnovaly celkem tři speciální týmy zdravotníků, které čítaly 124 lidí. Mezi sebe si na dubnových odměnách rozdělí přes osm milionů korun.

Pro server iROZHLAS.cz to uvedla mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Redakce nemocnici s dotazy na odměny členů covid týmů oslovila po nedělním vystoupení premiéra Andreje Babiše na TV Nova, kde uvedl, že zdravotníci z této nemocnice dostanou k základnímu platu až 90 tisíc korun a jejich hodinová mzda se pohybuje okolo 500 korun.

„Na sítích běhal nesmysl. Ti, kteří byli v první linii, dostali odměny několik desítek tisíc. Myslím, že až devadesát tisíc korun,“ řekl předseda vlády. Přidal se tak k zástupu lidí, kteří se v posledních dnech vyjádřili k finančním bonusům v českých nemocnicích.

Debatu o odměnách odstartovalo minulý týden zveřejnění dopisu ředitele Nemocnice Na Homolce Petra Poloučka na sociálních sítích, který má server iROZHLAS.cz k dispozici a na nějž premiér taktéž odkazoval. Polouček v něm zaměstnance informoval „o snížení objemu finančních prostředků na výplatu pravidelných mimořádných odměn“ na letošní duben.

Vedení nemocnice později obsah dopisu korigovalo s tím, že zdravotnický personál o odměny nepřijde. „Zdravotníci z covid týmů dostanou více, zatímco ostatní zdravotníci, jejichž činnost musela být v důsledku nouzového stavu omezena, naopak méně,“ uvedla nemocnice na svém webu.

Vojtěchův dopis

Babiš se v neděli opíral o dřívější vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), který ředitelům nemocnic spadajícím pod jeho resort doporučoval, jak odměňovat zdravotníky v první linii boji s koronavirem.

„Mimořádná odměna přepočtená na hodinu by se měla pohybovat v rozmezí 100 až 500 korun na hodinu. Odměna členů odběrových týmů provádějících odběry by měla být ve výši 1500 korun na hodinu,“ napsal Vojtěch mimo jiné ředitelům.

Ze strany resortu se ale jednalo pouze o doporučení. Mluvčí Gabriela Štěpanyová pro iROZHLAS.cz uvedla, že výše odměn je nakonec vždy na konkrétních nemocnicích a ministerstvo nemůže vydávat rozkazy.

Server iROZHLAS.cz se proto dotázal, zda si na deklarované desetitisíce v Nemocnici Na Homolce za duben zdravotníci z covid týmů skutečně přijdou.

Více než čtyřicítka zdravotníků ze zmíněných 124 si podle mluvčí nemocnice Dostálové na dubnových odměnách přišlo na 61 až 90 tisíc korun. Nejvíce zdravotníků získalo za duben navíc k základnímu platu mezi 31 a 60 tisíci, konkrétně jednašedesát lidí. A v úrovni nízkých desítek tisíc, do 30 tisíc korun, bylo odměněno přesně dvacet lidí.

„Celkem šlo o tři týmy zdravotníků rozdělené dle míry rizika. Dva z týmů fungovaly pouze část měsíce, čímž je celková výše jejich odměny ovlivněna, jediný tým pečující o pacienty ve velmi vážném stadiu na ventilovaných lůžkách fungoval celý měsíc duben,“ dodala k výši odměn nemocniční mluvčí Dostálová.

Závislost na odměnách

Zdravotníci z covid týmů si tak podle mluvčí rozdělili přes osm milionů korun z dubnového rozpočtu na odměny, na které měla nemocnice celkem jedenáct milionů korun. Standardně nemocnice operuje, co se odměn týče, s o tři miliony nižším rozpočtem.

Přestože některá oddělení nemocnice fungovala při epidemii v omezeném provozu, což se odrazilo na výkonnosti nemocnice, zdravotnickému personálu bylo podle Dostálové vyplaceno 100 procent základního platu. Bez ohledu na to, zda jejich oddělení jelo naplno, nebo ne.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale minulý týden pro iROZHLAS.cz uvedl, že velká část zdravotníků je na mimořádných odměnách do značné míry finančně závislá. Jejich standardní mzdy jsou podle něj historicky nastaveny velmi nízko. „Jsou nemocnice, kde je základní mzda velmi nízko a je dorovnávána na nějakou důstojnou úroveň prostřednictvím nejrůznějších odměn,“ vysvětlil.

„Neznám žádného zdravotníka, který by nepracoval v první linii. Přichází do styku s pacienty a nemají-li v dispozici ochranné pomůcky, riskují své zdraví, protože každý pacient může být potenciálně infekční,“ dodal pak k přepočítávání odměn podle toho, zda byl zdravotník zařazen do covid týmu, nebo ne.

Ve zmíněném dopise ředitel Nemocnice Na Homolce Palouček zároveň personál ujišťoval, že až se situace vrátí do normálu, bude systém odměňování nastaven do původní podoby. Konkrétní představy, kdy se vše vrátí do starých kolejí ale nemocnice nemá.

„Výši odměn pro další měsíce nelze v tuto chvíli objektivně komentovat,“ uvedla mluvčí Dostálová na dotaz, zda existuje odhad, jak budou odměny pro zdravotníky vypadat v dalších měsících.