Ředitel Homolky končí ve funkci. Rezignoval po ukončení ministerské kontroly hospodaření nemocnice

Oliva se na rezigraci dohodl s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO), uvedla Česká televize. „Dnes (v pátek, pozn. red.) měli jednání, probrali veškerá zjištění z ministerské kontroly, která byla ukončena, a domluvili se na tom, že pan Oliva skončí ve funkci ředitele,“ doplnila Štěpanyová.

„Sešli jsme se, protože to považuju za korektní, nad závěry kontroly, kterou provedlo ministerstvo zdravotnictví v nemocnici. Týkala se nákupu, veřejných zakázek a podobně. On se rozhodl, že ukončí to působení. Rezignoval a tím to pro mě je uzavřeno,“ řekl ministr ČT.

Podle čtvrtečních informací deníku Právo odhalila hloubková kontrola neplatné smlouvy za více než 400 milionů korun. Nemocnice to odmítla.

Vyjádření vedení Nemocnice Na Homolce Radiožurnál zjišťuje.