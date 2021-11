Nemocnice trpí nedostatkem personálu. Nouzový stav jim nepomůže, shodují se hejtmani

V úterý statistiky nově nakažených koronavirem zaznamenaly další rekord – za jediný den přibylo 26 tisíc pozitivních případů. Speciální nemocniční lůžka v nejzasaženějších krajích se plní a znovu chybí personál. „V této vlně nemáme kromě armády žádnou další pomoc,“ popisuje ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev. Výpomoc by podle něj mohli nabídnout studenti medicíny, připouští ale, že by to bylo třeba domluvit s univerzitami. Jihlava/Olomouc 16:40 24. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Infekční oddělení karlovarské nemocnice je plné | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Hejtmani v úterý s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) mluvili o možnosti vyhlásit nouzový stav. Pro jeho vyhlášení ale krajští předáci nejsou.

„Nouzový stav v tuto chvíli vůbec nic nevyřeší. Potřebujeme řešit trošku jiné věci. V situaci, ve které se naše společnost nalézá, by to vyvolalo ještě větší tlak. A snížení zátěže nemocnic by to nepřineslo,“ míní hejtman kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS).

Schrek vnímá jako paradox, když se tři čtvrtě roku po přijetí pandemického zákona při další covidové vlně bavíme o nouzovém stavu. Tím spíš, že jde ve veřejné debatě o tak třaskavé téma.

Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN) se na věc dívá podobně: „Nouzový stav nám nepřinese posílení nemocnic trpících nedostatkem personálu. Máme možnost požádat armádu o pomoc. Povolat studenty by sice bylo jednodušší, ale ne efektivní. Přineslo by to víc škody než užitku.“

Podle Suchánka je totiž lepší se se studenty dohodnout a dobrovolnou pomoc jim proplatit, než jim výpomoc ukládat za povinnost. „Vyvolávat násilné nucené práce nepřinese ten efekt, školy se proti tomu bouří,“ dodává.

Sociální služby

Situace v sociálních službách je teď na rozdíl od letošního jara a loňského podzimu příznivější než v nemocnicích. Díky proočkovanosti klientů je nemocných méně. Více případů nákazy se nyní objevuje mezi neočkovanými zaměstnanci, říká prezident Asociace poskytovatelů sociální péče Jiří Horecký. Naočkovaných je podle něj asi 65 procent zaměstnanců.

V případě, že by došlo k zavedení povinnosti očkovat zaměstnance v sociálních službách, mohlo by to znamenat odchod jednoho procenta pracovníků, myslí si. Nejčernější scénář mluví dokonce o procentech třech, to by byly asi tři tisíce lidí.

