Očkovací systém neukazuje lidem kapacitu mnohdy přeplněných zařízení. Se změnou se nepočítá

V Česku se rozmáhá takzvaná očkovací turistika. Na některých místech lidé čekají kvůli nedostatku vakcín proti covidu-19 nebo velkému počtu zájemců výrazně déle než jinde. Zájemci o vakcínu se tak registrují v dalších zařízeních. Problému si všímají i samy kraje, třeba Středočeský a Jihomoravský doporučily zájemcům se znovu registrovat v jiných zařízeních. Registrační systém totiž neumí ukázat volnou kapacitu nejbližších očkovacích míst.

„Mému tatínkovi je 70 let, a protože bydlíme nedaleko Kladna, tak jsem ho chtěla objednat na očkování proti covidu právě do kladenské nemocnice, protože jsem si myslela, že je velká a že to tam půjde nejrychleji,“ vysvětlila pro Radiožurnál paní Pavla.

Na SMS s druhým pinem k rezervaci čekali marně dva týdny. Registraci se proto rozhodli zrušit a udělat novou ve 13 kilometrů vzdáleném Slaném. A vyplatilo se. „Asi během dvou hodin mi přišla SMS s PIN2 k rezervaci termínu, to jsem hned udělala a během tří dnů bylo možné jít na očkování, kam také tatínek šel,“ dodala.

V Kladně v pomyslné frontě na rezervaci termínu lidi stráví průměrně dva a půl týdne. Ve Slaném pár dní. O situaci ví i Středočeský kraj. „Situaci sledujeme, a pokud nastává velká lokální nerovnoměrnost, zasíláme čekatelům z více zatížených očkovacích míst doporučení na přeregistraci do méně vytíženého místa,“ řekla mluvčí Martina Kemrová.

Rozesílání zpráv

To se stalo nejméně dvakrát. Třinácti stům zájemcům o očkování v Kladně nedávno kraj poslal doporučení, aby se přeregistrovali do Slaného. 1500 takových zpráv šlo i lidem z Benešova s návrhem požádat o vakcínu v Sedlčanech.

Podobně postupoval i Jihomoravský kraj. 800 lidí registrovaných v Ivančicích se mělo přehlásit do Hustopečí. Proč takové situace vznikají? „Přirozeně se řadili do místa, které jim bylo nejbližší bez ohledu na jiné čekající nebo na kapacitu očkovacího centra,“ popsal tamní koordinátor očkování Lukáš Homola.

Problém je v tom, že systém neumí lidem ukázat volné kapacity očkovacích míst v okolí. „Rovnoměrnějšímu vytížení by určitě pomohlo, kdyby bylo už v rezervačním systému vidět, jak jsou jednotlivá místa vytížená, a občané by si mohli při registraci vybírat méně obsazená místa,“ uvedla Kemrová.

‚O změně neuvažujeme‘

S takovou změnou se teď ale nepočítá. „Z důvodu omezené kapacity vývojářů teď o této konkrétní změně neuvažujeme, ale víme o tom. Řešit se to dá redistribucí vakcín, což dělají kolegové z ministerstva zdravotnictví, anebo – jak už jsme to několikrát udělali – aby se přeregistrovali na námi doporučené místo, kde mají větší šanci, že dostanou dříve termín na očkování,“ vysvětlil Lukáš Trnka z Národní agentury komunikačních a informačních technologií (NAKIT).

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného za ANO systém sice vytíženost jednotlivých míst sledovat umí, informace jsou ale k dispozici jen těm, kteří s ním pracují. „Používáme je k tomu, abychom v případě, že by některá očkovací místa byla přetížená a měla před tou závorou obrovský počet lidí, to zohlednili i s tou dodávkou,“ řekl.

Problémy jsou podle Lukáše Trnky z NAKITu způsobené především nedostatkem vakcín. „Všichni doufáme, že až tu bude vakcín dost, tak nebudeme muset tyhle systémy a závory už používat. Že se pak prostě registrujete a dostanete PIN2,“ popsal.

Do té doby se lidé můžou při výběru očkovacího místa orientovat podle dat na webu. „Spustili jsme stránku ockoreport.uzis.cz, kde je vidět zhruba kapacita a může to návod dát, jak dlouho se na tom očkovacím místě čeká na termín,“ doplnil. Dodávky vakcín by se měly podle ministerstva zdravotnictví výrazně navýšit v průběhu dubna.