‚Narychlo to obvoláváme.‘ Některým nemocnicím se nedaří přes rezervace plnit termíny na očkování

Má to být způsob, jak upozornit na nové termíny na očkování proti koronaviru. Na textovou zprávu generovanou rezervačním systémem však část oslovených lidí nezareaguje, stěžují si některé nemocnice. Výpadek registrovaných seniorů tak řeší často obvoláváním náhradníků. Třeba v kolínské nemocnici musí vlastními silami pokrýt až 50 procent uvolněných míst. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurilly však stačí vypsat více termínů. Doporučujeme Praha 5:00 12. února 2021

Přivstala si. Přes noc v Praze napadlo nebývalé množství sněhu, Jarmila si proto chtěla být jistá, že na očkování dorazí včas.

Do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady proto vyrazila s téměř dvouhodinovým předstihem. „Když jsem přišla, hned se mě ujala sestřička. Všichni byli hrozně milí a nápomocní,“ popsala seniorka serveru iROZHLAS.cz.

Zatímco osmdesátiletá Jarmila má vakcinaci první dávkou za sebou, o rok starší Jana na ni stále čeká. Do centrálního systému ji přitom vnoučata nahlásila jen pár dní po jeho spuštění. „Už bych zase chtěla chodit normálně mezi lidi,“ postěžovala si žena registrovaná k očkování proti koronaviru v pražské Fakultní nemocnici Bulovka.

Podle údajů získaných z rezervačního systému, které má iROZHLAS.cz k dispozici, to přitom vypadá, že se na Bulovce nedaří všechna místa na očkování zaplnit. Respektive ještě den předem zůstává část vypsaných termínů neobsazená. Minulý čtvrtek tak bylo v nemocnici na pátek k dispozici hned 28 volných míst.

Mluvčí Bulovky Simona Krautová to ovšem vysvětluje tím, že jde o místa vyhrazená pro vakcinaci zdravotníků a seniorů druhou dávkou. „V Reservaticu (rezervační systém – pozn. red.) jsou vidět jen termíny prvních dávek. To, co se vám zdá jako volné místo, je vyblokované místo pro očkování druhých dávek,“ přiblížila.

Hledání náhradníků

„Volná“ místa na očkování se ale zdaleka netýkají jen Bulovky. Například u Vojenské nemocnice Olomouc rezervační systém minulé úterý hlásil, že je na středu stále k dispozici 141 termínů. O den dříve jich bylo dokonce 145. Takzvané sloty na očkování se tam skutečně daří obsazovat do posledního místa jen velmi obtížně. Důvodem je hlavně časová tíseň.

„Termíny vypisujeme několik dní dopředu s možností rezervace v rozmezí týdne, přesto zůstávají některé sloty neobsazené,“ uvedl ředitel olomoucké nemocnice Martin Svoboda.

Potíž vidí především v nastavení systému. Příklad: naposledy prý uvolnili 120 nových míst, systém tak pošle informaci 120 čekatelům. Ne všichni na to ale během dané doby zareagují.

Očkování proti onemocnění Covid-19 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Někteří prostě tento rozsah nevyužijí a není v naší možnosti to nějak ovlivnit,“ pokračoval Svoboda.

Nemocnice se proto snažila celou věc řešit. „Upozornili jsme, že to není dobré, že takto propadají nevyužité sloty, že měla být funkce, že když někdo slot drží a nevyužije, tak aby byl nabídnut někomu dalšímu,“ popsal. Snaží se proto oslovovat náhradníky.

Podle ředitele by také pomohlo, kdyby měla nemocnice o dodávkách vakcín větší přehled a informace dostávala s dostatečným předstihem. „Rádi bychom dali k dispozici více času pro rezervaci a více slotů, ale dopředu opravdu nevíme, kolik vakcín dorazí a kdy, tudíž dlouhodobý plán není možný.“

Výpadky objednaných

Ne všichni objednaní zájemci se ale k vakcinaci nakonec dostaví. Toto pondělí podle Svobody nepřišli na plánovanou první dávku tři lidé, na druhou dávku pak hned deset lidí. „Jistě mohou mít i závažné důvody. Administrativní zátěž spojená s novou registrací a rezervací takto neuskutečněných očkování nemůže ale být kladena na očkovací místo,“ poznamenal dále lékař.

„Mohou uvolnit tolik slotů, kolik potřebují podle svých zkušeností.“ Vladimír Dzurilla (vládní zmocněnec pro digitalizaci)

Alespoň malou změnu k lepšímu vidí v tom, že už je možné přesunout lidi objednané z daného dne na jiný termín. „Což jsme v pondělí udělali u těch, kterým systém původně vygeneroval termín druhé dávky v rozmezí tří týdnů, ale nově se aplikuje z důvodu nedostatku vakcíny až po čtyřech týdnech,“ vysvětlil. Donedávna totiž museli zdravotníci jednotlivé pacienty přeobjednávat ručně.

Vojenská nemocnice Olomouc zvládne během jednoho dne naočkovat 160 až 180 lidí. Díky mobilnímu týmu je pak podle Svobody schopna svou očkovací kapacitu rozšířit až na 400 aplikací denně. „Limituje nás počet vakcín. Bez dostatku vakcíny – a zapojení praktických lékařů – ale nelze vůbec úspěšné masové očkování očekávat,“ doplnil ředitel.

Desítky míst zbývaly podle informací z rezervačního systému minulý týden také v Nemocnici s poliklinikou Havířov. Podle jejího ředitele Norberta Schellonga je to dáno hlavně nestabilními dodávkami vakcín. „Následně přijdou, my otevřeme termíny a aktivně obvoláváme seniory 80 plus a plníme je,“ nastínil šéf nemocnice. Naočkují tam 30 až 50 lidí denně.

Data server iROZHLAS.cz získal z rezervačního systému k očkování Reservatic. Počet neobsazených míst je počítán ke dni před datem očkováním. Průměr neobsazených míst je mezi dny od 28. 1. do 8. 2. 2021.

Vůbec největší extrém lze ze získaných údajů vyčíst v případě ostravské fakultní nemocnice. Minulý týden tam prý pro nedostatek očkovací látky neobsadili stovky míst.

„Denní limit byl v minulém týdnu přechodně snížen z důvodu nedostatku vakcín. Od 8. února je kapacita opět nastavena na maximum,“ zdůvodnila mluvčí Petra Petlachová. Zatímco minulý čtvrtek tak aplikovali vakcínu jen sedmi lidem, tento týden již denní počty dosahují tří stovek.

Obvolávání zájemců

Ještě horší je situace například v Nemocnici Kolín. Na očkování se tam pravidelně nepřihlásí na základě systémového upozornění až polovina všech oslovených. „Stává se, že počet těch, kteří se po obdržení SMS zprávy definitivně objednají, je 40 až 50 procent. A to je málo,“ přiblížil pro Radiožurnál ředitel zdravotnického zařízení Petr Chudomel. Dosud tam naočkovali asi 3000 lidí.

Působí to podle něj potíže. „Jestliže počet klientů objednaných na daný den není dělitelný šesti v případě vakcíny společnosti Pfizer nebo desíti v případě vakcíny společnosti AstraZeneca anebo Moderna, musíme velmi složitě vytvářet preventivní seznamy náhradníků, které narychlo obvoláváme,“ vysvětlil. Náhradníci pak musí do nemocnice přijet třeba do hodiny.

V Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi výpadky řeší tak, že předřazují mladší registrované seniory. „Když se na místě zjistí, že někdo nepřišel, volá se do nemocnice, kde se pracovníci podívají na seznam do systému Reservatic a vezmou dalšího, na koho by se dostalo,“ popsala mluvčí Hana Kopalová s tím, že jde zatím o jednotky případů.

Více termínů

Nemocnicím by proto pomohlo, kdyby rezervační systém generoval textových zpráv více, než je počet nově uvolněných slotů.

Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurilly, který má registrace na starosti, to umí už nyní. Stačí prý vypsat více termínů, vygeneruje se tak více SMS. „Mohou uvolnit tolik slotů, kolik potřebují podle svých zkušeností,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Dzurilla upozornil, že každé očkovací místo vidí, kolik z oslovených zájemců se ještě o termín nepřihlásilo. „Když si vygenerují ten seznam, tak vidí, že ze sto lidí se jim registrovalo 50 a 50 ještě ne. Dají se pak znovu (skrze SMS – pozn. red.) kontaktovat,“ popsal.

Nemocnice mohou na základě vygenerovaných údajů také otevřít nové sloty s tím, že systém kontaktuje další seniory v řadě. „Teď připravujeme ještě funkcionalitu, kdyby se nestihli registrovat, a otevře se brána pro další lidi, tak budou obesláni i ti původní,“ doplnil Dzurilla.

Ministerstvo zdravotnictví k tomu pak pro Radiožurnál uvedlo, že řešení vidí v seznamech náhradníků. Nemocnice si podle vyjádření mluvčí resortu Barbory Peterové musí ohledně výpadků zájemců o vakcinaci poradit samy.

„Nemocnice by měly mít systém náhradníků – obvykle jde o zdravotníky, kteří spadají do kategorie 1A. Když se tedy objednaný pacient nedostaví, využijí se tyto seznamy náhradníků, aby vakcína nebyla znehodnocena,“ odpověděla na dotazy.