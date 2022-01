Nemocnice se vracejí k odloženým operacím. Někteří pacienti na ně kvůli epidemii čekají více než rok

Nemocnice postupně obnovují plánovanou - neakutní - péči. Před Vánoci ji museli už poněkolikáté od začátku pandemie znovu omezit. Jednotlivá oddělení se totiž předělávala na ta covidová. Epidemická situace komplikuje život zaměstnancům nemocnic, ale především pacientům. Někteří z nich totiž na operaci čekají už od roku 2020. Praha 12:47 10. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři kvůli pandemii nestíhali a odkládali operace | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Například nemocnice v Havlíčkově Brodě chce od pondělí provést několik totálních výměn kloubů u pacientů, kterým se kvůli odkladu neakutních operací přitížilo. Chirurgické a ortopedické výkony znovu začínají dělat také některé nemocnice v Libereckém, Královéhradeckém nebo Středočeském kraji.

Zařízení mají ale obavu z toho, co s jejich plány udělá šíření koronavirové varianty omikron. Momentálně jim ale počet hospitalizovaných s covidem-19 ubývá. K neděli bylo v nemocnicích zhruba 2200 pacientů, zatímco před týdnem to bylo asi o sedm stovek víc.

„Momentálně bychom měli mít objednáno 105 pacientů na zhruba pět centrálních operačních sálů s tím, že začínáme drobnějšími výkony. Nebudou to zatím jenom ty totální endoprotézy,“ uvedl ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada. Dodal, že stovky dalších pacientů na operace stále čekají.

Odklady komplikují život zejména pacientům, přičemž někteří na operaci čekají už přes rok. „(Neakutní operace) odkládáme zhruba od října, kdy jsme museli stáhnout plánované operace, ale samozřejmě předtím už to byly odklady až z předloňského podzimu,“ sdělil Holobrada Radiožurnálu.

„Někteří pacienti se operací bohužel vůbec nedočkali nebo trpěli bolestí, která už byla za hranou. To se týká zejména ortopedických operací,“ dodal. „Ale samozřejmě je to náročné i pro personál, protože v klidných dobách má chod nemocnice rytmus, pracovníci si mohou vybírat dovolenou a náhradní volna. V době pandemie to bohužel neplatí.“

Na otázku, jak dlouho budou medici operace provádět vzhledem k šíření vysoce nakažlivé varianty koronaviru omikron, přímo neodpověděl. „Hospitalizace neustále posledních 10 dnů klesá. Dneska jsme na 16 pacientech celkově a na ARO neleží žádný pacient. Zdá se, že omikron opravdu nevyvolává nezbytnost hospitalizace, nebo dokonce nějakého vážného stavu.“

Ústřední krizový štáb v pondělí odpoledne probere návrh seznamu profesí, které by i při karanténě chodily do práce. Pro zdravotníky dosud platilo, že používají ochranné pomůcky a dokud nemají klinické příznaky nemoci, netestují se.

„Obávám se, že pokud by se tohle narušilo, tak se stav péče o pacienty zmodeluje do toho, že tam nebude personál, který by se o pacienty staral,“ řekl Holobrada. „Pokud budou mít projevy jakékoliv nemoci, tak půjdou klasicky na neschopenku, a když se prokáže omikron, tak půjdou do karantény,“ uzavřel prozatím Holobrada.