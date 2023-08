Pardubická nemocnice v sobotu vypne proud. Pacienti musí počítat s omezeným provozem

Pardubická nemocnice přistoupí k částečnému omezení péče. V sobotu mezi osmou a sedmnáctou hodinou nebude přijímat pacienty s úrazem nebo kardiologickými a neurologickými problémy. Nemocnici čeká plánovaná odstávka elektřiny a některá oddělení tak budou pro příjem pacientů zavřená. Nutný provoz budou zajišťovat záložní zdroje elektrické energie. Pardubice 21:16 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chodba k emergency Pardubické nemocnice | Foto: Radek Kalhous | Zdroj: MAFRA / Profimedia

V pardubické nemocnici dokončují nový pavilon chirurgických oborů a urgentního příjmu. Budovu je teď nutné připojit k distribuční síti a to je důvod, proč bude v sobotu v nemocnici mezi 8 a 17 hodinou odstávka elektřiny a s ní spojené omezení péče.

„Dodávka elektrické energie bude v této době zajištěna pomocí náhradních zdrojů tak, aby byly s omezeními zachovány všechny provozy nemocnice,“ potvrdila mluvčí Kateřina Semrádová s tím, že ale nejde o úplné omezení provozu nemocnice.

V Pardubicích se nerodí

Jak první pocítily omezení zdravotní péče nové rodičky, Pardubická nemocnice pro ně uzavřela porodnici už v noci na pátek a rodičky tak musí do porodnic v zařízeních v okolí, třeba v Chrudimi nebo v Hradci Králové. Příjem pacientek obnoví pardubická porodnice znovu až v 6 hodin ráno v neděli.

V Pardubické nemocnici vzniká nová budova centrálního urgentního příjmu | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Během sobotní odstávky budou uzavřená v nemocnici další pracoviště včetně chirurgie, řekla Semrádová. „V čase odstávky bude pro příjem pacientů uzavřeno iktové centrum, kardiocentrum, úrazová chirurgie i porodnice. Ta už od půlnoci ze čtvrtka na pátek. Otevřena nebude ani lékárna.“

V době odstávky elektřiny nebudou na žádném pracovišti v nemocnici fungovat zobrazovací metody, tedy CT, magnetická rezonance a rentgeny s výjimkou transportního zařízení pro už hospitalizované pacienty.

Dětská pohotovost funguje

Pokud si někdo například zlomí ruku nebo poraní rameno a bude potřebovat ošetření, v lehčích případech by podle Semrádové měl vyhledat jiné zdravotnické zařízení. Pokud jde o vážné úrazy a stavy, tak je nemocnice domluvená se záchrannou službou na transportu pacientů do nemocnic v Chrudimi nebo do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

V době odstávky ale zůstane v běžném režimu dětská pohotovost, na kterou se budou moct obracet malí pacienti třeba s chřipkou nebo virózou. V nemocnici v době odstávky nebudou fungovat obchody, bankomat, měničky na peníze a pokladny.

Regulační poplatky budou pacienti hradit fakturou. Pokud se neobjeví nějaké neočekávané komplikace, měla by se pardubická nemocnice vrátit k běžnému provozu v sobotu 17. hodině.