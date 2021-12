Pelhřimov je jedním z nejproočkovanějších okresů v Česku. Na místní JIP byl minulý týden jeden pacient

Po deváté hodině začíná vizita na interně. Vede ji vedoucí lékař covidového oddělení Jan Paták. Je oblečený do bílé kombinézy, vzal si návleky a pečlivě si zkontroloval respirátor. Tady berou protiinfekční opatření velmi vážně. Internista vchází na pokoj číslo čtyři, kde stonají dva muži.

U okna si v překvapivě dobré náladě sedá na lůžku Jiří. Do nosu má zavedený kyslík, a lékař stetoskopem poslouchá, jak dýchá. „Je to zase o něco lepší,“ pokyvuje hlavou spokojeně. „Taky se cítím líp,“ potvrzuje pacient a opře se do polštáře.

„Začátek byl ale zlý. Chvíli jsem byl doma, pořád horečky, nemohl jsem dýchat, a když už to nešlo, tak mi zavolali rychlou.“

Jiří chvíli přemýšlí nad otázkou, proč se vlastně nenechal očkovat. Krčí rameny a říká, že toho měl letos hodně a nějak to nestihl. „No, vykašlal jsem se na to,“ říká s upřímným úsměvem. „Můj švagr je starší než já, je naočkovaný, taky má covid, a když spolu mluvíme, tak říká, že kromě kašle je v pohodě. Takže očkování si myslím, asi dobré bude.“

Druhý týden v nemocnici

Jiří leží v nemocnici i ke svému překvapení už druhý týden. Podle lékaře Jana Patáka to s ním zpočátku dobře nevypadalo. „Vyžadoval léčbu vysokoprůtokovým kyslíkem, tady je ten přístroj,“ ukazuje lékař se generátor kyslíku (HFNO). „Bylo to na pomezí našeho oddělení a ARO. Díky lékům a tomuto přístroji se podařilo pána tady udržet bez intubace.“

Jiří je mezi všemi pacienty na standardním covidovém oddělení nejmladší. Už by byl ale nejraději doma, kde na něj čeká žena a malá dcerka.

Internista Jan Paták za tím vidí vyšší proočkovanost v regionu. „Pelhřimovsko má jedno z nejvyšších v republice.“ | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Na stará kolena jsem si pořídil malého sviště. Vnučce jsou čtyři a dcera má 14 měsíců,“ rozesměje se Jiří znovu. Lehce přitom zakašle a přimhouří oči. „To víte, mladá žena, to musím být ve formě, abych to udýchal.“

Domů ale chtějí všichni. I pacienti na dvojce, kde lékař pokračuje ve vizitě. Tady leží tři muži. Jeden je vyčerpaný a nemluví. Druhý, 77letý muž si nechává jméno pro sebe a přes kyslíkovou masku nezřetelným hlasem říká, že na očkování taky chtěl jít, ale také to nějak nestihl. „Tohle přišlo dřív.“

Dobře vypadá nejstarší pacient František, který oslavil osmdesátku a je mu do řeči. Je očkovaný a třetí dávka mu utekla o dva dny. „Vůbec nevím, kde jsme k tomu se ženou přišli. Jen děti a vnoučata k nám chodily. Manželka je doma, dostala kapačky (monoklonální protilátky pozn.red) a je spokojená, je jí dobře.“

Nízké počty pacientů

V pelhřimovské nemocnici mají pro covidové pacienty vyčleněná dvě oddělení se třiceti třemi lůžky. Obsazená jsou ale jen z poloviny. Na intenzivní péči byl před víkendem pouze jeden pacient. Oproti jiným nemocnicím je to relativně málo.

I počty covidových pacientů jsou oproti republikovému průměru výrazně nižší | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Internista Jan Paták za tím vidí vyšší proočkovanost v regionu. „Pelhřimovsko má jedno z nejvyšších v republice.“ Jeho slova se shodují se statistikou ministerstva zdravotnictví. V okrese Pelhřimov je naočkováno alespoň první dávkou 76 procent lidí starších šestnácti let, a tím se v této kategorii řadí mezi pět nejvíce proočkovaných okresů v republice.

Lékař pokračuje ve vizitě a prochází kolem skupiny sester a jednoho sanitáře, kteří čekají na příjem pacienta. Všichni jsou dokonale zachumlaní do ochranných obleků a mají nasazené speciální masky přes celý obličej s dlouhým oranžovým ventilem nad hlavou.

Sestra Jiřina Mazancová se něco snaží říct, ale musí křičet, aby jí bylo rozumět. „Pár hodin denně v tom vydržet musíme. Jsem utahaná, to jo, ale pořád mě ta práce baví. Promiňte, musím jít, vezou nám dalšího pacienta.“