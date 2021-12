Primář ARO v Písku: Teď se staráme o lidi, kteří si za to, že tu jsou, můžou hodně sami

Mnohé tuzemské nemocnice zastavily kvůli epidemii koronaviru plánované operace a pacienti si často vylévají vztek na zdravotnickém personálu. Ví o tom i primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení v nemocnici v Písku Tomáš Piksa. Na jeho pracovišti si ale pacienti nestěžují - jsou většinou v bezvědomí, zaintubovaní a nemohou mluvit. On sám ale o situaci na ARO mluví dost tvrdě. Písek 7:15 4. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Většině z nich hrozí úmrtí ve velmi krátké době, někdo se zlepší, jiný zhorší. Vývoj se nedá predikovat,“ líčí primář. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Vrchol epidemie a nárůst pacientů se podle primáře Tomáše Piksy projeví na oddělení se skluzem dvou až tří týdnů. „Všichni pacienti tady jsou neočkovaní,“ říká Radiožurnálu v prosklené pracovně, odkud jsou vidět boxy se sedmi lůžky.

Jeden muž leží na břiše v pronační poloze, je mu 48 let a je při vědomí.

„Polovina jsou padesátníci nebo spíš těsně pod padesát. Jednoznačně. Jsou to mladí pacienti, kteří neprošli věkovou a zdravotní indikací, aby se jim podaly monoklonální protilátky. Ti pak končí v nejhorším stavu na ARO nebo na intenzivní péči jenom proto, že se nenechali naočkovat,“ popisuje Piksa.

Mluví svižně, bez zaváhání. Všechno, co říká, má podle všeho srovnané v hlavě už dávno. Na ARO pracuje dvaadvacet let. „Většině z nich hrozí úmrtí ve velmi krátké době. Někdo se zlepší, jiný zhorší. Vývoj se nedá predikovat,“ líčí.

Do pracovny vejde vrchní sestra Daniela Ďurišová, vymění si s primářem pár slov, řeší překlady pacientů a hned zase vychází. Mezi dveřmi se na okamžik zastaví: „Na Vánoce už jsem služby rozepsala. Budeme tady, kde jinde. I já. Žádné dovolené nehrozí.“

Vyčerpaný personál

Personál je podle Tomáš Piksy vyčerpaný jak fyzicky, tak psychicky. Jednu kolegyni má kvůli tomu na dlouhodobé neschopnosti.

„Jsou si naprosto vědomi, že se starají jenom o neočkované pacienty. Míra frustrace z toho, že sebestřednost, sobectví, hloupost a neochota podílet se na kolektivní imunitě, vedla tyto občany k tomu, že se teď o ně staráme my. Nejenže to stojí šílení množství sil a energie, ale také peněz. V tomhle prostředí je velmi obtížné si udržet míry profesionality, která je potřebná k tomu, aby ti lidé přežili. Teď se staráme o lidi, kteří si za to, že tu jsou, můžou hodně sami,“ vysvětluje Piksa.

Mladý muž v modré haleně s nápisem ARO přivádí na oddělení ještě mladšího muže v civilním oblečení. Ztrácíme se na chodbu.

„To je návštěva. Umožňujeme lidem, aby navštívili své blízké, kteří jsou v kritickém stavu,“ přibližuje primář a odchází do své kanceláře, zapíná počítač a ukazuje snímky plic pacienta ročník 1972. „Jsou kompletně celé bílé poškozené covidem. Navíc vysoká procenta kyslíku, kteří pacienti pro své přežití nutně potřebují, dál plíce poškozují,“ doplňuje.

Primář ještě chvílí posunuje snímky a stáčí řeč ke zdravotníkům. „Ještě hůř to snáší personál, který máme půjčený z jiných oddělení. Ten na takovou míru úmrtnosti není zvyklý. V minulé vlně tu leželo v jednu chvíli 33 ventilovaných pacientů najednou. To je desetinásobek běžného provozu,“ podotýká.

V budově B písecké nemocnice má kancelář ředitel Jiří Holan. Kvůli nárůstu covidových pacientů zastavil plánované operace. V předchozích vlnách byly podle něj klid na práci a přízeň veřejnosti podstatně větší.

„Teď mi říkal primář ortopedie, který musí volat lidem a odkládat jejich operace, co všechno si od nich vyslechne. Ale my za to nemůžeme. Stěžovat si můžou u těch nenaočkovaných.“