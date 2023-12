Fiala byl vstřícnější, na ministerstvu zdravotnictví jsme se názorově nepotkali, popisuje lékař Přáda

Ministerstvo zdravotnictví jednalo se zástupci nespokojených lékařů po několik týdnů. Průlom přišel až po včerejším setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS). „Ve chvíli, kdy máme jenom tu částku, která je obrovská, ale abstraktní a nevíme, jakým způsobem k lékařům přesně doputuje, tak by to naši zastánci nebrali jako dostatečné informace k odvolání,“ říká viceprezident Lékařské komory, předseda Sekce mladých lékařů Jan Přáda. Praha 12:22 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viceprezident komory Jan Přáda. Protest mladých lékařů "Nebuď mýval" | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lékaři, kteří podali výpovědi z přesčasů, svůj protest dnes zahájili?

Zahájili svoji práci tak, jak bylo rozepsáno – na 40 hodin týdně. Režim je takový, jaký byl naplánován.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Janem Přádou, viceprezidentem Lékařské komory a předsedou Sekce mladých lékařů

Vy jste na jednu stranu vyzval lékaře, aby o tomto víkendu péči o pacienty zajistili, na druhé straně jste ale protest neodvolal. Jak se v tom vyznat?

Víkendový provoz je tak jako tak bez plánovaných výkonů a operací, to znamená, že je zajištěný. Je tam ale potřeba, aby ve víkendovém provozu nebyl celý prosinec. Dokud se nedohodneme, tak protest odvolán nebude. Ve chvíli, kdy se dohodneme, tak vyzveme naše podporovatele, aby svoji výpověď z přesčasové práce odvolali.

Takže jste se ve skutečnosti ještě na ničem nedohodli?

Definitivní rozhodnutí tam nebylo. Protože – a to jsme i říkali panu premiérovi – ve chvíli, kdy máme jenom tu částku, která je obrovská, ale abstraktní a nevíme, jakým způsobem k lékařům přesně doputuje, jak se promítne do jejich výplat, tak by to naši zastánci nebrali jako dostatečné informace k odvolání. Naše výhra by byla k ničemu.

Nebylo by přesto na místě, abyste svůj protest odvolali už v tuto chvíli, když jste se s premiérem dohodli na základních parametrech?

V tento moment to bohužel na místě není z těch důvodů, které jsem řekl. Pan premiér to respektoval.

Dohoda premiéra s lékaři vzbuzuje otázky. Není jasné, odkud miliardy vezme, zní z asociace nemocnic Číst článek

Nepovažuje to za projev nedůvěry z vaší strany?

Ne, dohodli jsme se, že to je potřeba stvrdit na dalším jednání. I kdy byly ty obrysy konkrétní, tak veškerá domova byla zatím pouze slovní. Potřebujeme se opravdu domluvit nad konkrétními čísly a daty a premiér to respektoval.

Podpora šéfa VZP

Jak to, že s ministrem zdravotnictví jste se nemohli dohodnout po několik týdnů, a pak jste se jednou sešli s premiérem a dohoda byla na světě?

Nedokážu to asi úplně vysvětlit. Abych úplně nekřivdil, tak v rámci jednání na ministerstvu zdravotnictví jsme se v některých věcech posouvali. V posledních dvou třech týdnech to zaseklo na odměňování. Některé naše metody nebyly akceptovány.

Pan premiér v tom byl trošku vstřícnější, možná tomu pomohlo i to, že tam byl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Ten řekl, že by byl ochoten garantovat to, že se peníze dostanou i do těch nemocnic, které nejsou přímo řízené.

Máte proto nějaké vysvětlení, že by byl pan premiér vstřícnější?

V tento moment to nedokážu vysvětlit. Možná jenom ideově. Každý měl jinou představu o tom, jak by systém odměňování měl vypadat. Bohužel na ministerstvu zdravotnictví jsme se názorově nepotkali.

Máte jistotu, že to, na čem jste se včera dohodli s premiérem Fialou, bude proveditelné?

Jistotu nemůže mít nikdy stoprocentní. To je ten důvod, proč jsem říkal, že ta akce zatím odvolána nebyla.

Lidé můžou jít do nemocnic, kde neprotestují. Péče se úplně obnoví až v lednu, říká šéf svazu pacientů Číst článek

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), který je místopředsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, tvrdí, že není možné úhradovou vyhláškou zajistit, aby navýšení prostředků šlo do platů. Co vy na to? Což se zdá, že je to, co vám pan premiér včera slíbil. Co vy na to?

Zdeněk Kabátek říkal, že ty mechanismy, aby se to do těch nemocnic dostalo, existují. Když se nemocnice zaváží k tomu, že posunou do platů, tak to z naší strany bude úplně jako vyřešené.

A co když se to nepodaří? V takovém případě bude protest pokračovat, to znamená, budou pokračovat výpovědi z těch dobrovolných přesčasů?

V případě, že nějaká nemocnice nebude chtít peníze svým zaměstnancům dát, tak se obávám, že tam oni pracovat nebudou chtít. Na lokální úrovni se to vyřeší takto.

A pokud se na všem dohodnete podle vašich představ, kdy by se fungování nemocnic mělo vrátit k normálu?

Další schůzka je v pondělí. Pokud se v pondělí domluvíme, tak nemocnice by mohly začít plánovat i další výkony už od pondělních odpoledních nebo úterních hodin.

Čili je to otázka řádu dnů?

Pevně doufám, že ano.