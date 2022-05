Nemocnice stály desítky milionů a končí jim datum spotřeby. Léky na covid-19 zřejmě čeká spálení

Nemocnice počítají s tím, že zřejmě budou muset spálit léky na covid-19. Monoklonální protilátky lékaři používali k léčbě varianty koronaviru delta, na omikron už ale nezabírají. Nemocnice mají ve skladech tisíce dávek za desítky milionů korun. U některých se blíží datum spotřeby. Ministerstvo zdravotnictví od ledna slibuje, že problém vyřeší. Jak přesně, to ale resort stále neví. Praha 9:00 9. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice mají podle šéfa Asociace krajů a jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS nakoupené nepoužitelné monoklonální protilátky za desítky milionů korun. (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„V žádném případě nenastane to, že by v některé nemocnici zůstaly za miliony monoklonální protilátky a šlo jim to na vrub,“ sliboval v lednu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

Léky, které leží v nemocničních skladech ladem, se mezitím přibližují expirační době.

„Na skladě máme dva léky. Regkirona, toho máme pro 490 pacientů. Tomuto léku končí expirace v červenci. Podáváme jej asi dvěma pacientům měsíčně, ale i přesto jej budeme muset odepsat. Tam hovoříme o částce 28 milionů,“ upozornila mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmánková.

Některá balení monoklonálních protilátek, například léku Etesevimab, měla datum spotřeby letos v dubnu. Nemocnice je ale nakonec likvidovat nemusely, ministerstvo totiž v polovině dubna dobu expirace prodloužilo o půl roku, vysvětluje náměstek Josef Pavlovic.

„Tím, že neklesá účinnost léku v čase tak, jak se očekávalo, tak se prodloužila doba jeho použitelnosti za všech bezpečnostních podmínek,“ vysvětlil náměstek Josef Pavlovic.

Několik balení Etesevimabu má i Fakultní nemocnice Plzeň. Doba spotřeby se sice prodloužila, lék ale zařízení stejně nevyužije. Už teď počítá s tím, že ho bude muset spálit.

„Balení Etesevimabu s expirací duben 2022 budou zlikvidována na náklady fakultní nemocnice spolu s ostatním léčivy,“ řekla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Desítky milionů

Nemocnice mají podle šéfa Asociace krajů a jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS nakoupené nepoužitelné monoklonální protilátky za desítky milionů korun. Kuba trvá na tom, aby to ministerstvo zdravotnictví nemocnicím kompenzovalo.

„Nebylo to rozhodnutí jednotlivých nemocnic. V tu chvíli to byl jediný model, který Česká republika jako stát v péči o pacienty s koronavirem uplatňovala, Ty látky jsme museli mít dostupné a objednat je,“ uvedl Kuba.

Ministerstvo zdravotnictví ale momentálně neví, jak a jaké kompenzace zprostředkovat. Podle náměstka Pavlovice hledá kompenzační mechanismus, díky kterému by bylo jasné jaké kompenzace poskytnout jaké nemocnici a v jaké výši to bude pro vládu a rozpočet možné.

Podle hejtmana Martina Kuby už ale hledání možností trvá příliš dlouho a peníze nemocnicím začínají chybět.

„Začínám být nervózní z toho, že dva měsíce tu není nikdo schopen vymyslet, jakou formou to bude nemocnicím kompenzovat, a my na tom trváme, protože to zbytečně váže peníze, které ty nemocnice jak okresní, tak krajské, potřebují pro provoz a péči o pacienty,“ vyjádřil se hejtman.

Pociťuje to třeba i Oblastní nemocnice Náchod, která má stále na skladech 400 dávek za 23 milionů korun. „23 a půl milionu pro nemocnici je jeden velký přístroj typu magnetická rezonance nebo třeba solidní CT s pozáručním servisem, takže samozřejmě to jsou nemalé prostředky,“ informoval ředitel Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.

Ministerstvo zdravotnictví věří, že se na podzim může objevit varianta koronaviru, na kterou budou nakoupené monoklonální látky účinné. Podle epidemiologů je ale taková možnost nepravděpodobná.