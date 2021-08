Nemocnice u svaté Anny v Brně plánuje postavit nový urgent a další budovy. Vyjde ji to na 1,7 miliardy

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně plánuje v příštích letech stavbu dvou budov asi za 1,7 miliardy korun. V jedné budou laboratoře, v druhé obory chirurgie a ortopedie. Novinářům to v úterý řekl ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák. Nemocnice na to chce získat část peněz od státu, Evropské unie a část pokrýt vlastními zdroji. Kromě toho hodlá vybudovat nový urgentní příjem za 170 milionů a endoskopické centrum za 40 milionů. Brno 10:50 10. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně | Foto: Vladan Dokoupil

Nemocnice také koupila za 180 milionů objekt v Hybešově ulici, kde je 150 parkovacích míst. Přesune tam ředitelství a administrativu. Ředitelství, ekonomický úsek a personální oddělení by se měly do objektu v Hybešově ulici přesunout do konce letošního roku.

Podle Vajdáka je nyní administrativa na několika místech v Brně. V budově by mělo být i oddělení praktických lékařů, klinické psychologie nebo provozní a technické zázemí. Parkovací místa by měla sloužit především zaměstnancům, využít by je mohli také pacienti.

V areálu nemocnice je přes 100 parkovacích míst. V příštím roce by měly začít práce na novém urgentním příjmu za 170 milionů korun v budově O1. „Urgentní péči koncentrujeme na jedno místo, nyní pacienti přijíždějí na sedm různých míst,“ řekl Vajdák.

Ve stejné budově v jiném patře je v plánu i endoskopické centrum za 40 milionů. V období do roku 2024 by měla vzniknout budova C za 600 milionů korun, kde budou laboratorní obory, mikrobiologie, patologie a oddělení klinické hematologie.

Do roku 2030 nemocnice plánuje za 1,1 miliardy korun postavit budovu V, kam se přesunou ortopedické a chirurgické obory i centrum léčby bolesti. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má asi 3200 zaměstnanců.

Obrat nemocnice bude letos kolem pěti miliard korun. Nemocnice patřila k nejzadluženějším. Stát jí dal loni na oddlužení 1,6 miliardy korun, nemocnice proto nemá žádné dluhy.