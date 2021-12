Budu pomáhat, dokud neumřu, říká neurochirurg v důchodu. Kvůli chybějícím zdravotníkům opět pracuje

Kvůli vysoké nemocnosti zdravotníků oslovuje nemocnice v Uherském Hradišti s žádostí o výpomoc i jejich bývalé kolegy v důchodu. Výzvu přijal třeba Vladimír Zapletal, bývalý primář neurologie. Teď už v důchodovém věku a pomáhá jako dobrovolník v očkovacím centru. Uherské Hradiště 11:58 9. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý primář neurologie Vladimír Zapletal | Foto: Veronika Žeravová | Zdroj: Český rozhlas

„Mně bylo řečeno, že nejsou lidé na očkování. Můžu říct, že mě ta práce víceméně naplňuje,“ vysvětloval přímo v ordinaci Zapletal, proč se rozhodl v očkovacím centru vypomáhat.

V nemocnici strávil několik let jako primář neurologie. Při očkování se teď setkává se svými bývalými kolegy i pacienty. „Potkávám tady sestřičky, se kterými jsem začínal na dětském oddělení, své pacienty, které jsem měl celý život. Někdy si to vůbec nepamatuji, a tak se mi sami připomenou,“ popsal zážitky bývalý primář.

V očkovacím centru mluví Zapletal se zájemci o vakcínu a zjišťuje, jestli nemají alergickou reakci, případně vysvětluje možné nežádoucí účinky. „Musím jim zkontrolovat papíry, podívat se, jestli pacient splňuje kritéria pro očkování a jestli nemá nějakou kontraindikaci,“ přibližuje svou práci lékař v důchodu.

V nemocnici v Uherském Hradišti pracoval od roku 1974. Pomáhat hodlá Zapletal dle svých slov „dokud neumře“.

Potřeba externistů

Bez externistů by uherskohradišťská nemocnice provoz očkovacího centra nezajistila. „Ze začátku to bylo v podstatě na lékařích a personálu nemocnice, ale postupně jsme to přestávali zvládat. Jsme velmi rádi, že nám tady doktor Zapletal vypomáhá a přijde, když to potřebujeme,“ komentovala vítanou pomoc zvenčí primářka dětského oddělení Irena Baroňová.

Nemocnice oslovila kvůli výpadku stálého personálu i studenty zdravotnických škol. „V nemocnici momentálně působí sedm vojáků a podařilo se nám také navázat spolupráci s téměř padesáti dobrovolníky, kteří v naší nemocnici působili již při minulé vlně epidemie. Jedná se o studenty zdravotnických oborů,“ informovala mluvčí nemocnice v Uherském Hradišti Lucie Sedláčková.

V očkovacím centru dále pomáhají i lékaři z ambulancí. Nově začnou pomáhat také dobrovolní hasiči.