Lékařky v nemocnici ho dvakrát odmítly, když se vrátil potřetí, zemřel. O trestný čin podle policie nešlo

Dvakrát během jediného dne jel 75letý Ital Mario Fava do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Stěžoval si na silný tlak na hrudi a mravenčení v ruce, později se přidala celková slabost a neschopnost polknout. Lékařky ho ale pokaždé poslaly domů s tím, že jeho zdravotní stav není vážný. Mluvily o začínající viróze a poradily mu paralen. Jenže jeho stav se dál prudce zhoršoval, a když jel týž den do nemocnice potřetí, pár hodin na to zemřel. Ústí nad Labem 6:00 15. června 2020 Tragický příběh se začal odehrávat ráno 29. března 2018. Mario Fava po osprchování na chvíli omdlel a pak si stěžoval, že ho bolí na hrudi

„Bylo strašné ho vidět, jak tam zoufale sedí schoulený na židli v nemocniční hale a čeká, co s ním bude,“ vzpomíná rodinná přítelkyně Lenka Kodešová, jak ten den v březnu 2018 vozila Maria Favu do nemocnice a marně se dožadovala jeho hospitalizace.

To ona krátce po Favově smrti podala trestní oznámení. Na jeho základě policisté začali jednání dvou lékařek prověřovat a nyní, po více než dvou letech, rozhodli: doktorky trestný čin nespáchaly.

Tím to ale nekončí. Podle zjištění Radiožurnálu totiž státní zastupitelství, které na případ dohlíželo, zároveň došlo k závěru, že doktorky porušily lékařské předpisy. Proto nyní čelí ještě disciplinárnímu řízení, při němž je může potrestat Česká lékařská komora.

Příbuzní stále nechápou, co se tehdy mohlo stát. „Týden předtím jel do Itálie, 1100 kilometrů tam, 1100 zpátky. Sám to odřídil, úplně v pohodě. Byl zcela zdravý, neměl žádné příznaky, že by mu něco bylo. Pamatuju si ho jako zdravého a silného, nikdy si na nic nestěžoval a nikdy nepotřeboval žádnou pomoc,“ vzpomíná Favův vnuk Alberto, jak byl Mario ještě pár dní před smrtí plný sil.

Žije v Ústí nad Labem v domě, který patřil Mariu Favovi, jenž tu podnikal a podle příbuzných si platil nadstandardní zdravotní pojištění.

„Chodil na dialýzu, právě se chystal na transplantaci ledviny a kvůli tomu musel podstoupit mnoho vyšetření. Všechna byla v pořádku. Proto pro nás byla jeho smrt hrozně překvapivá a nečekaná. A je dodnes. Nikdo nám dosud neřekl, na co zemřel, nikdo nic nevysvětlil. Na policii nám slíbili výsledky pitvy, ale nedostali jsme nic,“ dodává Alberto Fava.

Pak se probere několika písemnostmi na stole a jednu vytáhne. „Tohle je to jediné, co nám policie za dva roky poslala,“ ukazuje papír, na kterém na necelých šesti řádcích policejní komisař oznamoval, že případ předává České lékařské komoře (viz dokument na konci článku).

‚Vezměte si paralen‘

Tragický příběh se začal odehrávat ráno 29. března 2018. Mario Fava po osprchování na chvíli omdlel a pak si stěžoval, že ho bolí na hrudi.

Rodinná přítelkyně Lenka Kodešová, která má ve Favově domě v centru Ústí nad Labem kosmetický salon, ihned telefonovala lékařce, která měla na starosti jeho dialýzu.

„Ta doporučila okamžitě jet na vyšetření do nemocnice. Tak jsem ho vzala do ústecké nemocnice na emergency, kde ho paní doktorka vyšetřila a poslala na rentgen. Kolem desáté hodiny řekla, že všechno je v pořádku, že je to jen začínající viróza a že ho posílá domů,“ vzpomíná Kodešová. Poslechla a Maria Favu odvezla zpátky.

Muž si ale podle ní dál stěžoval, že je mu špatně. „Nemohl jíst, pít, nemohl polykat, nebyl schopen pozřít ani ranní prášky. Vypadal opravdu špatně. Řekla jsem mu, že ho ani neodvezu, že zavolám sanitu. Záchranáři přijeli, rozhodli, že je to na hospitalizaci, a odvezli ho do nemocnice. Kolem páté odpoledne jsem volala do nemocnice a ptala se, na kterém oddělení leží, abych mu přivezla věci. Jenže mi řekli, že je stále na emergency,“ vypráví Kodešová.

„Trestný čin byl sice vyloučen, nicméně bylo zjištěno, že postup lékařek při převzetí Maria Favy nebyl shledán v souladu s lékařskými předpisy.“ Zdeněk Ovčačík (náměstek Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem)

Ten den se proto opět vydala do nemocnice. „Když jsem tam dorazila, byla jsem v šoku. Seděl schoulený na židli v čekárně a říkal, že ho od půl jedné nechali čekat. Doktorka mi řekla, že není nutné ho hospitalizovat, že má začínající virózu. Opakovala to, co paní doktorka před tím. A že si má vzít paralen. Namítala jsem, že není schopen si vzít ani svoje léky a že by měl dostat infuzi. Řekla mi, abych mu zařídila ošetřovatelku, a znovu ho poslala domů. Mario v autě omdlel, z auta mi s ním pomáhali dva chlapi z bistra, které je tady hned vedle. Odvedli jsme ho domů a uložili do postele.“

Před půlnocí nicméně volala sanitku znovu. Druhý den kolem čtvrté ráno Mario Fava v nemocnici zemřel.

‚Lékařky porušily předpisy‘

„Nechápu to,“ říká jeho vnuk Alberto Fava. „Nechápu, proč ho dvakrát poslali domů, proč ho nenechali v nemocnici.“

Podle informací Radiožurnálu Ital zemřel na vážnou srdeční komplikaci. Naděje na jeho záchranu sice byla podle znalce mizivá, jenže to lékařky na příjmu nezjistily, když muže posílaly domů.

Pár dní po Favově smrti podala Lenka Kodešová trestní oznámení. Od dubna 2018 do května 2020 policie prověřovala postup dvou lékařek a nakonec rozhodla, že nespáchaly trestný čin. Případ přesto ještě není uzavřený.

„Jednání ošetřujících lékařek bylo pokynem okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem odevzdáno ke kárnému projednání České lékařské komoře,“ napsal ve svém usnesení policejní komisař, který měl prověřování trestního oznámení na starosti.

„Trestný čin byl sice vyloučen, nicméně bylo zjištěno, že postup lékařek při převzetí Maria Favy nebyl shledán v souladu s lékařskými předpisy. Proto byla věc odevzdána České lékařské komoře k projednání,“ doplnil náměstek Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem Zdeněk Ovčačík.

Jak je možné, že lékařky nespáchaly trestný čin, když zároveň podle státního zastupitelství porušily předpisy? „Postup lékařek, i když nebyl úplně v pořádku, nezpůsobil smrt pacienta,“ vysvětlil Ovčačík.

Mluvčí lékařské komory Michal Sojka potvrdil, že případ řeší. „Obdrželi jsme ho teprve nedávno a byl předán příslušné revizní komisi. Je to úplně na začátku, revizní komise začne ten případ zkoumat. Pokud bude vina prokázána, předá se to čestné radě, která rozhodne o případném trestu a tím může být podle zákona důtka, pokuta, dočasné vyloučení nebo vyloučení z České lékařské komory,“ řekl s tím, že pokud je někdo vyloučen z ČLK, nemůže jako lékař pracovat nikde na území České republiky. „To je nejvyšší trest, který pro lékaře existuje.“

Lékařky to nechtěly komentovat. „Bohužel nemůžu říct žádné informace, jsem vázaná mlčenlivostí. Samozřejmě byla jsem zbavená mlčenlivosti, když jsem vypovídala, ale jinak o tom nemůžu mluvit,“ řekla jedna z nich reportérovi Radiožurnálu v nemocnici na interním oddělení, kde dosud pracuje.

Druhá z lékařek je momentálně na mateřské dovolené. Podle příbuzných ale ani ona nechce o nešťastném případu mluvit. „Určitě o tom nebude chtít povídat, má jiné starosti,“ řekla příbuzná, která je také lékařkou v Ústí nad Labem. A odkázala na mluvčího nemocnice.

Ani vedení Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice v Ústí nad Labem spadá, závěr státního zastupitelství a disciplinární řízení nekomentuje. Podle mluvčího Iva Chrásteckého totiž o posledním vývoji v případu nic neví.

„O vámi uvedených závěrech policie, respektive státního zastupitelství nejsme informováni. Stejně tak samostatné oddělení nemocničního ombudsmana Krajské zdravotní nemá k dispozici sdělení od České lékařské komory, že se věcí zabývá. Z výše uvedených důvodů se KZ – k dosud neuzavřenému případu, jak vyplývá z vašeho dotazu – nemůže vyjadřovat,“ sdělil Chrástecký.

Doplnil, že stížnost Lenky Kodešové prošetřil i nemocniční ombudsman. „Výsledkem je závěr, že ze strany zdravotnického personálu k pochybení nedošlo,“ dodal.

Kdy bude známý výsledek kárného řízení, se podle mluvčího ČLK Michala Sojky nedá odhadnout. „Nejprve musíme požádat o vyjádření dotyčných lékařek a požádat o dokumentaci, protože to, co se bude zkoumat, je v té dokumentaci, tam jsou stopy, tam jsou případné důkazy viny nebo neviny. Záleží, jak je ten případ složitý, lze očekávat, že v případě odborné chyby se budou požadovat znalecké posudky v oboru, o který jde, a to může trvat i více měsíců,“ doplnil.

Rozhodnutí policie a České lékařské komory: