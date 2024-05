Nemocnice v České Lípě chybí lékaři. Pro studenty proto uspořádá kemp, který je má přilákat

Nemocnice v České Lípě chce nalákat mladé lékař, aby do ní po skončení studia medicíny nastoupili. Mimo jiné se pro ně na konci července chystá uspořádat kemp. Pracuje také například s tím, že není velkou fakultní nemocnicí. Tím pádem se mladý lékař dřív dostane do praxe a k zákrokům, na které by musel ve velkých nemocnicích čekat. Česká Lípa 23:30 20. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice v České Lípě chce nalákat mladé lékař, aby do ní po skončení studia medicíny nastoupili (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nemocnice v České Lípě je druhým největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji, hned po Liberci. Nicméně stejně jako jiné nemocnice má problém s nedostatkem lékařů. V současné době jich zaměstnává kolem stovky, potřebovala by jich ale mnohem víc.

V létě chce uspořádat takzvaný Medicamp pro studenty od třetího ročníku medicíny výš. Během něj chce zájemcům ukázat všechna svá oddělení, přístrojové vybavení a vše, co nemocnice po zdravotnické stránce umí, a zároveň jim chce představit Českou Lípu jako dobré místo pro žití, pokud by se rozhodli do českolipské nemocnice po studiu nastoupit.

Kromě praktické stránky v nemocnici kemp nabídne i sportovní vyžití na Máchově jezeře, v Lužických horách, jízdu si na lodích po Ploučnici a podobně. Zástupci města jim předestřou možnosti bydlení, které je tu mnohem levnější než v Praze. Akce má nalákat nejen na samotnou práci v nemocnici, ale ukázat, že Českolipsko má mladým lékařům co nabídnout i mimo práci.

Sama nemocnice láká například i na to, že není velkou fakultní nemocnicí. Tím pádem se mladý lékař dřív dostane do praxe a k zákrokům, na které by musel ve velkých nemocnicích čekat.

Kapacita letního kempu v českolipské nemocnici je maximálně 16 mediků a nemocnice už teď má 10 přihlášek.