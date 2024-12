Nemocnice v Česku se potýkají s agresivními pacienty. V ústecké už letos řešili přes 360 případů

Fyzické útoky nebo nadávky. Tak se chovají někteří pacienti v nemocnicích. Třeba Fakultní nemocnice v Plzni zaznamenala oproti loňskému roku o 20 procent víc případů problematického chování. Zkušenost s agresivními pacienty mají zdravotníci také v nemocnicích v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem 7:02 17. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem | Foto: Ondřej Bičiště | Zdroj: MAFRA / Profimedia

V posledních dvou letech se počet napadení podle mluvčího Tomáše Petra zvyšuje napříč všemi nemocnicemi Krajské zdravotní. Jen v ústecké Masarykově nemocnici zaznamenali zdravotníci do konce listopadu téměř 370 incidentů, kdy personál napadl, ať už fyzicky nebo slovně, agresivní pacient.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nemocnice v Česku se potýkají s agresivními pacienty. V té ústecké už letos řešili přes 360 případů slovní nebo fyzické agrese

Nejčastěji řeší tyto případy na dětské pohotovosti, pohotovosti ORL nebo na ústecké emergency.

Právě podle primářky urgentu Jany Bednářové má zvýšený počet agresivních pacientů na svědomí i situace ve společnosti.

„Dožadují se například okamžitého ošetření, nebo si vybíjejí své frustrace. Tím, že my musíme každého ošetřit a musíme být vstřícní, tak si myslím, že je to tak trochu nespravedlivé a že to asi přináší i ta doba,“ shrnula Bednářová.

V poslední době se také podle mluvčího Krajské zdravotní Tomáše Petra objevují případy agrese od příbuzných jednotlivých pacientů, kteří jsou v léčebně dlouhodobě nemocných v Ryjících u Ústí nad Labem.

Ochranka a někdy i policie

4:40 České nemocnice čelí až tisíci hackerských útoků ročně. Nezabrání jim ani nový kybernetický zákon Číst článek

Nemocnice se snaží své zaměstnance před agresivními pacienty chránit nejen nemocniční ostrahou, ale také školením zdravotního personálu nebo SOS tlačítky, která jsou napojena přímo na městskou policii.

V některých případech volají zdravotníci pomoc rovnou. „Snažíme se těm situacím předcházet – zbytečně neprovokovat a nějak si poradit sami, když je to tedy možné. Někdy už je to poznat, že se sem někdo přišel pohádat, je opilý či pod vlivem drog – to je velmi časté. Tam se chováme velmi opatrně, aby nedošlo k napadení – velmi často si pak i voláme policii nebo ochranku,“ vysvětluje primářka Jana Bednářová.

Krajské nemocnice chystají také desatero pro pacienty, aby předešly nevhodnému chování.