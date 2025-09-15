Nemocnice v Chebu zřídí dětskou ambulanci. Využije pro ni prostory po bývalé lékárně
Místo lékárny bude v areálu chebské nemocnice dětská ambulance. Teď začnou stavební úpravy prostor tak, aby byly i bezbariérové. Ordinace by mohla začít fungovat koncem roku. Nabízet bude i nutriční poradenství. Personál zajistí nemocnice, říká technickoprovozní náměstek krajské nemocnice Martin Čvančara.
„Tyhle kroky bychom nedělali bez toho, aniž bychom nevěděli, že je budeme mít personálně pokryté,“ ubezpečil Čvančara.
„Personálně to budeme mít pokryté z našich řad, včetně toho, že se nám vrátila paní z mateřské dovolené, tudíž i nutriční poradnu budeme mít plně zajištěnou,“ vysvětlil.