Nemocnice v Chebu zřídí dětskou ambulanci. Využije pro ni prostory po bývalé lékárně

Místo lékárny bude v areálu chebské nemocnice dětská ambulance. Teď začnou stavební úpravy prostor tak, aby byly i bezbariérové. Ordinace by mohla začít fungovat koncem roku. Nabízet bude i nutriční poradenství. Personál zajistí nemocnice, říká technickoprovozní náměstek krajské nemocnice Martin Čvančara.

Ambulance, ilustrační foto

Ordinace by mohla začít fungovat na konci roku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tyhle kroky bychom nedělali bez toho, aniž bychom nevěděli, že je budeme mít personálně pokryté,“ ubezpečil Čvančara.

„Personálně to budeme mít pokryté z našich řad, včetně toho, že se nám vrátila paní z mateřské dovolené, tudíž i nutriční poradnu budeme mít plně zajištěnou,“ vysvětlil.

