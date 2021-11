Nestala jsem se zdravotníkem, abych zapínala černé pytle, říká sestra ze vsetínského ARO

Marnost a bezmoc – tohle cítí zdravotníci, kteří pečují o covidové pacienty. Například v nemocnici ve Vsetíně mají nejvíc hospitalizovaných s covidem-19 od začátku epidemie. Téměř všichni jsou neočkovaní proti koronaviru. To se odráží i na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, kde prožívají velmi těžké chvíle nejen pacienti, ale i personál. Se smrtí se zdravotníci potkávají téměř denně. Až polovina ventilovaných pacientů kvůli covidu-19 umírá. Reportáž Vsetín 15:51 25. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „To není, že umřeli s covidem. Všichni ti lidé umřeli proto, že onemocněli infekcí. To byli jinak normálně fungující lidi, naprosto soběstační,“ říká primář ARO Proksa | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Všechno, co tady leželo a umřelo, tak byli soběstační lidi a nebýt covidu, tak by nebyli v nemocnici,“ říká pro Radiožurnál s typickým valašským přízvukem primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Marek Proksa.

Situaci na ARO glosuje na sociálních sítích, třeba to podle něj někoho zasáhne.

„To není, že umřeli s covidem. Všichni ti lidé umřeli proto, že onemocněli infekcí. To byli jinak normálně fungující lidi, naprosto soběstační. Chlapi si byli schopni přichystat dřevo na zimu, jezdili na kole, na výlety, do obchodu. Umřeli kvůli covidu. Ne s covidem a podobné řeči. A neočkují se.“

„Chlapi si byli schopni přichystat dřevo na zimu, jezdili na kole, na výlety, do obchodu. Umřeli kvůli covidu,“ říká primář Proksa | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Primář si povzdychne a obhlíží oddělení, kde mají jen jednoho očkovaného. A to ještě v létě a vakcínou Johnson & Johnson (ta vyžaduje podle odborníků přeočkování po dvou měsících – pozn. red). „I kdyby byla paní naočkovaná jakoukoliv vakcínou, už je v době, kdy měla dostat booster, tedy posilovací dávku. Co jsem se díval na údaje ze standardního oddělení, tak i ti očkovaní, co tam leží, jsou starší lidi v termínu kolem toho boosteru. A buď si pro další vakcínu nešli, nebo se na to vykašlali.“

Na jednotce intenzivní péče interního oddělení mají deset lůžek, polovina pacientů je ventilovaných. „Internisté nejsou úplně zběhlí v péči o ventilované pacienty, ale teď to jinak nejde. Takže jsme tam poslali našeho intenzivistu a o pacienty postaráno je,“ popisuje krizové řešení primář Proksa.

ARO, vrchní sestra Zdeňka Gajdošová a primář Marek Proksa | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

V boxech s ventilovanými pacienty trpělivě pracují v ochranných oděvech sestry a ošetřovatelky. Na oddělení je ticho, tiše hučí i klimatizace, kterou přerušuje pravidelné pípání přístrojů nebo zazvonění. „Ano, děkuji Magdi, připravíme,“ odpovídá rychle do telefonu vrchní sestra Zdeňka Gajdošová. „Ten předsudek, že jsem mladý a mám dobrou imunitu, asi neplatí,“ říká zkušená sestra s vlasy staženými do culíku a naráží na čtyřicetiletého pacienta, který bojuje o život na ventilátoru.

„My jsme malé oddělení, známe se dvacet let, jsme sehrané, holky jsou zvyklé setkávat se se smrtí, ale tohle je extrém. A komentáře na sítích, že je to naše povolání, mě dokáže opravdu rozčílit. Moje povolání je zachraňovat lidský život, a ne, jak je to teď tady, zapínat černé pytle.“

Covidoví pacienti se dostávají na ARO ještě při vědomí a zdravotníci s nimi mluví. Znají jejich příběhy, ale ten postupný konec je podle Gajdošové těžký pro všechny. „My jim říkáme, pomůžeme vám s dýcháním, dostanete trubičku, ale člověk tuší, že to může být konečná.“ Vrchní sestře trochu poklesne hlas. „Blbý je dotaz, jestli umřu.“

