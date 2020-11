Druhou vlnu jsme nezvládli, 7 tisíc mrtvých je strašné číslo, říká Kubek. Naději vidí v očkování

Nemocnice se zřejmě v dohledné době začnou vracet k běžnému provozu. Situace s koronavirovou nákazou v Česku se pomalu zlepšuje. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Počty hospitalizovaných se podle ústavu v posledních dnech výrazně nemění. Ubývá pozitivních případů mezi lékaři, sestrami a dalšími zdravotníky. Velkou pomocí bude podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka vakcína proti covidu-19. Praha 16:58 21. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident České lékařské komory Milan Kubek | Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Jak se tedy teď vyvíjí situace mezi zdravotníky? Skutečně mezi nimi nakažených ubývá?

Ano, ubývá. Celkem nemocí prošlo 29 000 zdravotníků, což je obrovské číslo. Ta nejhorší situace byla na konci října, když jsme měli 17 500 nemocných, 3100 z toho byli lékaři. V současné situaci je těch nemocných 6750, z toho 1050 lékařů. Bohužel 24 zdravotníků zemřelo, z toho 10 lékařů a sedm zdravotních sester. Ta situace se zvolna zlepšuje a chci požádat všechny, aby respektovali protiepidemická opatření, aby si zdravotníci mohli také trošičku vydechnout. Protože v tom zatížení, v kterém řada nemocnic v současnosti pracuje, se prostě dlouhodobě vydržet nedá.

Ve kterém kraji je nemocných nejvíc, a kde je jich nejméně?

V absolutních číslech je na tom nejhůř Praha, Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj. Když to přepočteme na počet obyvatel a počet zdravotníků, pak je to horší v Ústeckém kraji a na Vysočině.



Česko se posune z pátého do čtvrtého stupně rizika podle systému PES a s tím souvisí zmírňování opatření od pondělí. Jak se na to díváte, může to ovlivnit i trend nákazy mezi zdravotníky?

Přechod do čtvrtého stupně PES žádný zásadní význam nemá, protože posunout zákaz vycházení v tuto roční dobu z 21 na 23 hodin, když je tma a zima, asi žádný vážnější dopad mít nebude.

Mnohem závažnější je otevření škol. Ať už to, ke kterému došlo, ty první a druhé třídy, nebo to, ke kterému dojde. Tam je problém, že se netestuje. Ti školáci by měli být před příchodem do škol otestováni. Máme k dispozici antigenní testy, tak nechápu, proč je nevyužíváme.

Zdravotníci v nemocnicích včetně lékařů dostali tento měsíc odměny za jarní vlnu epidemie. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se jedná i o mimořádných odměnách za tu současnou vlnu. Jste do toho jako komora zapojeni, nebo máte návrhy, jak to udělat lépe, aby na ně lékaři a sestry nečekali půl roku jako tomu bylo teď?

Máte pravdu, ten trapas způsobený ministrem Vojtěchem, ten se opakovat nesmí. Veřejnost musela nabýt dojmu – vzhledem k tomu, jak to politici opakovali –, že jsme ty odměny museli dostat aspoň třikrát. Nebylo tomu tak, většinou zdravotníci čekali až do listopadu.

V současnosti navrhujeme, aby další odměny byly vypláceny průběžně, a to z prostředků nemocnic, které dostávají zvýšené úhrady na pacienty s covidem-19. S tím, že případné dorovnání peněz by provedlo ministerstvo v případě zdravotní pojišťovny dodatečně. A jednáme také o financích pro ambulantní sektor, protože v ambulantním sektoru pracují také lékaři a sestry ve ztížených podmínkách s vysokými náklady. Všechno je velmi komplikované a vůbec v dané chvíli soukromí lékaři netuší, za co pracují, protože ta vyhláška počítala s tím, že na podzim k žádné další vlně epidemie nedojde, a to se nenaplnilo.

Co teď konkrétně vnímá komora jako nejpalčivější problém? Co by se mělo zlepšit?

Určitě největší nebezpečí je riziko předčasného rozvolnění, protože ta situace se zlepšuje, ale realita rozhodně není tak optimistická, jak na první pohled vypadá, protože se málo testuje. My jsme navrhovali, aby byly nějaké motivace pro lidi, kteří se cítí být nemocní, aby šli na testy, aby se zřídila pojízdná odběrová místa.

Když srovnám poslední tři týdny, když se podíváme třeba na čtvrtky, protože je vždy třeba porovnávat stejné dny, tak 5. listopadu jsme měli 13 tisíc případů při 43 tisících testů. 12. listopadu jsme měli sice 7800 případů ale udělali jsme o 12 tisíc testů méně. A týden nato jsme měli o dalších 1400 nových případů méně, ale udělali jsme dokonce o 7300 méně testů.

Takže když se netestuje, nejsou případy a bohužel zůstává stále velmi vysoká pozitivita provedených testů. Dokonce se proti minulého čtvrtku tento týden zvýšila, je to málo, ze 29 na 30 procent, ale rozhodně tam není pokles. Druhou vlnu jsme nezvládli, 7000 mrtvých je strašné číslo a musíme dělat všechno proto, aby se ta statistika nezhoršila.

Je třeba myslet do budoucnosti, je třeba vysvětlit občanům, jak důležité je očkování proti koronaviru, že to skutečně je to světlo na konci tunelu, protože jedině očkování může vrátit naše životy do normálu. A je samozřejmě třeba, aby stát to očkování zajistil.

Například předložený návrh zákona, který by toto měl provázet, nepočítá s tím, že by se přednostně očkovali všichni zdravotníci, je prostě naprosto nesmyslný. Stejně tak Lékařská komora odporovala návrh v tom, že počítá s tím, že by si občané museli očkování platit a že stát nebere na svá bedra případná rizika nežádoucích účinků toho očkování. Toto všechno je třeba změnit, lidé musí mít k očkování důvěru a to je asi náš největší úkol a na tom chceme s ministrem Blatným spolupracovat jako Lékařská komora.